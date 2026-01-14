Todavía no empieza la LigaPro 2026, y los hinchas de Emelec ya se llevaron la peor noticia de todas. El club fue sancionado por no cumplir con los pagos a sus acreedores, según la FEF, y por eso se llevó una reducción de 3 puntos para el comienzo de la temporada.

Desde el club reaccionaron ante lo que consideran una “sanción injusta” y avisaron que finalmente impugnarán el castigo. Por este tipo de sanciones fue que El Nacional terminó perdiendo la categoría de manera administrativa para este 2026.

“El Club Sport Emelec informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública en general que no está de acuerdo con la sanción impuesta de la pérdida de tres (3) puntos, al considerarla injusta y alejada de la realidad de los hechos“, comenzó en su comunicado el ‘Bombillo’.

Desde el equipo revelan que sí se cumplió con el pago a tiempo y que impugnarán este castigo: “El Club ha iniciado de manera formal el proceso correspondiente para impugnar esta medida, ya que la Federación Ecuatoriana de Fútbol notificó una suspensión condicionada al pago de valores superiores a USD 100.000, con plazo hasta el viernes 09 de enero. El Club Sport Emelec cumplió con las obligaciones exigidas“, dice el comunicado.

El comunicado de Emelec por la sanción desde FEF. (Foto: @CSEmelec)

Ahora Emelec necesita que se le retire la primera sanción y no caer en un nuevo castigo para no quedar al filo de un posible descenso administrativo. Todo es muy complicado para el club si no logra levantar este primer castigo ya que quedaría todo el año expuesto a recibir peores golpes.

¿Puede Emelec descender en 2026?

Emelec corre el riesgo de perder la categoría no solo por resultados deportivos sino también por el camino administrativo. Ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol demostró que no duda en sancionar a los equipos que no cumplen con sus pagos obligatorios y descendió a El Nacional.

Los problemas económicos que tiene Emelec

No solo está la obligatoriedad de pagar en la FEF, sino que Emelec también tiene grandes problemas financieros con sus jugadores, a los que les debe varios meses de salario. Asimismo, el club tiene varias sanciones en la FIFA que debe solucionar para fichar a nuevos jugadores.

