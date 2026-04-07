Moisés Caicedo tendrá que asumir nuevas responsabilidades en Chelsea tras la decisión que el club tomará para su siguiente partido en la Premier League. Enzo Fernández fue sancionado por decir que le gustaba Madrid y no podrá estar como capitán en ese partido.

Por lo cual, de acuerdo a la información de The Guardian, Moisés Caicedo será el nuevo capitán de Chelsea para jugar ese partido ante Manchester City. El ecuatoriano descansó el anterior fin de semana, donde vio desde el banco la victoria en la FA Cup.

Por otro lado, también se maneja la posibilidad de convertir oficialmente a Moisés Caicedo en el segundo o primer capitán del club. El ecuatoriano había entrado en la rotación de la cinta, pero ahora se le podría dar esta oportunidad de manera definitiva.

Moisés Caicedo ha logrado convertirse en uno de los mejores jugadores de Chelsea y en este año fue el gran responsable de diferentes victorias. Además, cuando el equipo acabó flaqueando en diferentes partidos, fue el ritmo del ecuatoriano el que lo sostuvo.

Moisés Caicedo sería el capitán de Chelsea ante Manchester City. (Foto: GettyImages)

Para Chelsea el siguiente partido ante Manchester City es un encuentro clave en su lucha por pelear por entrar a la Champions League de la siguiente temporada. El club de Londres necesita urgentemente una victoria también para salir de las malas sensaciones en Premier.

Publicidad

Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo acabó jugando un total de 41 partidos ya entre todas las competencias. El jugador tricolor es de lo más regular en cancha con más de 3 mil minutos jugados; sumando 5 goles y dando ya 1 asistencia.

El contrato de Moisés Caicedo con Chelsea

Moisés Caicedo tiene contrato hasta finales de 2031 con Chelsea. El jugador ecuatoriano firmó un contrato largo en 2023 y esto también es un motivo a tomar en cuenta para cualquier transferencia que se busque del jugador.

Encuesta¿Qué jugador te gusta más como capitán? ¿Qué jugador te gusta más como capitán? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Moisés Caicedo será el capitán del Chelsea en el próximo partido ante Manchester City .

será el capitán del Chelsea en el próximo partido ante . El club sancionó a Enzo Fernández tras declarar públicamente que le gustaba la ciudad de Madrid .

tras declarar públicamente que le gustaba la ciudad de . El volante ecuatoriano registra 41 partidos, 5 goles y una asistencia en la temporada actual.