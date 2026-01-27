Chelsea comprará a Yaimar Medina pero lo mandará a sorpresivo equipo

Desde medios locales informan que Yaimar Medina entró en planes del Chelsea y que habría una oferta formal en los próximos días. El lateral ecuatoriano podría fichar por los ingleses pero ser cedido a otro equipo.

Chelsea impondría la fórmula que hicieron con Kendry Páez y lo podrían ceder al Racing de Estrasburgo de Francia. Ambos pertenecen al mismo grupo Blue Co. y el Chelsea suele ceder jugadores para que se adapten a Europa, la otra alternativa es mandarlo a la Championship.

El lateral zurdo, ex seleccionado de Ecuador, es titular en el GENK y la idea del club belga es venderlo luego del Mundial 2026 a la espera si será o no convocado por Sebastián Beccacece. El interés viene del ex scout del Brighton que ya lo quería cuando estaba en IDV.

Su fichaje estaría cerca de los seis millones de euros, los blues no quieren que Medina tenga el mismo resultado que el caso Páez por lo que harán seguimiento especial al ‘tricolor’.

La transferencia de Yaimar Medina dejará ingresos a Independiente del Valle, el club ecuatoriano guardó un 15% de sus derechos económicos, como hacen con cada juvenil que venden.

Los números de Yaimar Medina en esta temporada

En lo que va de temporada, Yaimar Medina ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competencias. Siendo uno de los jugadores más regulares de su equipo, sumando 1 gol y 1 asistencia. El futbolista ecuatoriano lleva en cancha 1.441 minutos.

El valor de mercado de Yaimar Medina

Ahora mismo Yaimar Medina tiene un valor de mercado de 4 millones de euros. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2029 y su salida no sería fácil, pero sí puede ser cubierta económicamente por Chelsea. El jugador llegaría al Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador.

Yaimar Medina – Selección Ecuador.

En resumen

Chelsea planea presentar una oferta formal de 6 millones de euros por Yaimar Medina.

El club inglés contempla cederlo al Racing de Estrasburgo de Francia para su adaptación europea.

Independiente del Valle recibirá ingresos por la transferencia al conservar el 15% de sus derechos.

