En redes sociales se ha viralizado un video del entrenamiento de Chelsea, donde los protagonistas son Moisés Caicedo y Joao Pedro. El volante ecuatoriano tuvo que ver como el jugador brasileño le hizo “caras” absolutamente desafiantes tras una jugada.
Joao Pedro acabó ganándole un duelo a Moisés Caicedo en el entrenamiento, donde pudo marcar un gol. El brasileño, tras la ejecución, miró a Moisés Caicedo de manera desafiante. Después de esto, el delantero incluso empezó a hacer caras frente al ecuatoriano.
Por otro lado, ‘Niño Moi’ solo lo ignoró y siguió con su carrera a continuar el entrenamiento. Joao Pedro es muy reconocido en Europa y en Chelsea por ser un delantero muy temperamental. Habitualmente, en los partidos, el jugador brasileño termina con algún duelo.
Moisés Caicedo también es uno de los jugadores más intensos y más complicados de “pasar” en la Premier League y en Chelsea. De ahí que, no sea nada nuevo que tenga un roce como estos. En cancha, incluso, empujó a su compatriota Piero Hincapié hace pocas semanas.
El cruce también llega en un contexto complicado para Chelsea, puesto que, viene de perder el Clásico contra Arsenal y tiene un calendario complicado para entrar a la siguiente Champions League. Además, estará jugando con el PSG en los octavos de la Copa de Europa.
Los números de Moisés Caicedo en esta temporada con Chelsea
En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado con Chelsea un total de 36 competencias entre todos los partidos. El volante ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 2.900 minutos. Es su mejor temporada desde los goles.
El contrato de Joao Pedro con Chelsea
Joao Pedro firmó con Chelsea durante el Mundial de Clubes y lo hizo hasta finales de 2033. En su primer temporada en Londres, el delantero brasileño lleva 14 goles y ha dado 8 asistencias. Es el delantero titular de los ‘Blues’ aunque en los partidos grandes aún le falta demostrar un poco más.
En síntesis:
- Moisés Caicedo protagonizó un cruce en el entrenamiento tras una acción de gol de Joao Pedro.
- El volante ecuatoriano registra 5 goles y una asistencia en 36 partidos con el Chelsea.
- Joao Pedro suma 14 goles esta temporada y tiene contrato con el club hasta 2033.