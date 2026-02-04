Pese a su importancia deportiva y su contrato vigente, Independiente del Valle aceptó vender a Claudio Spinelli. El delantero argentino se va a Vasco Da Gama de Brasil y dan detalles de su transferencia.

Según medios brasileños, Vasco Da Gama pagará 2.6 millones de dólares al campeón ecuatoriano por el 80% de sus derechos económicos. De esta forma IDV se guarda un porcentaje para ingresar en el caso de una futura venta.

Tras haber anotado más de 20 goles en el año 2025, Independiente del Valle tuvo sondeos de clubes como Estudiantes de La Plata, Botafogo, Universitario de Perú entre otros.

Es la segunda venta millonaria que podría tener Independiente del Valle en esta transferencia, sumada a la venta casi segura del ecuatoriano Patrik Mercado al Sevilla de España.

Mientras tanto, Independiente del Valle ya encontró al reemplazo de Spinelli y tienen encaminado a Rodrigo Auzmendi. El delantero de Banfield está por ser anunciado.

Los números de Claudio Spinelli en Independiente del Valle

En la temporada 2025 con los colores de Independiente del Valle, Claudio Spinelli jugó un total 51 partidos, marcando 28 goles y dando 2 asistencias. Fue una absoluta figura en cancha con poco más de 3.479 minutos. Tiene contrato hasta finales de 2027.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Un campeón de América! Barcelona tiene nuevo delantero extranjero

Spinelli llegó a Independiente del Valle este 2025. Foto: Getty

En resumen