Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Claudio Spinelli dejará Independiente del Valle y revelan cuánto pagó Vasco Da Gama

Independiente del Valle aceptará vender a Claudio Spinelli y revelan cuántos millones cobrarán por la venta del delantero argentino.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
La fortuna que ganará Independiente del Valle por Claudio Spinelli Foto: Getty
La fortuna que ganará Independiente del Valle por Claudio Spinelli Foto: Getty

Pese a su importancia deportiva y su contrato vigente, Independiente del Valle aceptó vender a Claudio Spinelli. El delantero argentino se va a Vasco Da Gama de Brasil y dan detalles de su transferencia.

Según medios brasileños, Vasco Da Gama pagará 2.6 millones de dólares al campeón ecuatoriano por el 80% de sus derechos económicos. De esta forma IDV se guarda un porcentaje para ingresar en el caso de una futura venta.

Tras haber anotado más de 20 goles en el año 2025, Independiente del Valle tuvo sondeos de clubes como Estudiantes de La Plata, Botafogo, Universitario de Perú entre otros.

Es la segunda venta millonaria que podría tener Independiente del Valle en esta transferencia, sumada a la venta casi segura del ecuatoriano Patrik Mercado al Sevilla de España.

Mientras tanto, Independiente del Valle ya encontró al reemplazo de Spinelli y tienen encaminado a Rodrigo Auzmendi. El delantero de Banfield está por ser anunciado.

Los números de Claudio Spinelli en Independiente del Valle

En la temporada 2025 con los colores de Independiente del Valle, Claudio Spinelli jugó un total 51 partidos, marcando 28 goles y dando 2 asistencias. Fue una absoluta figura en cancha con poco más de 3.479 minutos. Tiene contrato hasta finales de 2027.

Publicidad
¡Un campeón de América! Barcelona tiene nuevo delantero extranjero

ver también

¡Un campeón de América! Barcelona tiene nuevo delantero extranjero

Spinelli llegó a Independiente del Valle este 2025. Foto: Getty

Spinelli llegó a Independiente del Valle este 2025. Foto: Getty

En resumen

  • Claudio Spinelli es vendido al Vasco Da Gama de Brasil por 2.6 millones de dólares.
  • El club brasileño adquiere el 80% de los derechos económicos del delantero de Independiente del Valle.
  • Spinelli cerró la temporada 2025 con un registro de 28 goles en 51 partidos jugados.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
David Cabezas regresa a la LigaPro tras su polémica de amaño de partidos
Fútbol de Ecuador

David Cabezas regresa a la LigaPro tras su polémica de amaño de partidos

¡De entrada el Clásico del Astillero! Así quedó el calendario de la LigaPro 2026
Fútbol de Ecuador

¡De entrada el Clásico del Astillero! Así quedó el calendario de la LigaPro 2026

En total silencio: Emelec ficharía a una estrella del fútbol uruguayo
Fútbol de Ecuador

En total silencio: Emelec ficharía a una estrella del fútbol uruguayo

Las exigencias que el Minnesota United le habría cumplido a James Rodríguez
Fútbol de Colombia

Las exigencias que el Minnesota United le habría cumplido a James Rodríguez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo