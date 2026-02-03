Barcelona SC no estaba conforme con la delantera formada por ahora con Darío Benedetto, Sergio Núñez y Miguel Parrales y fue a buscar más opciones. Los ‘toreros’ acaban de cerrar a un campeón de la Copa Libertadores.

Hector Villalba sería el nuevo delantero y extremo de Barcelona, el jugador viene de ser campeón de la Supercopa de Uruguay con Peñarol. El futbolista estaría viajando al país en las siguientes semanas cuando se concrete, según Eduardo Erazo.

El paraguayo llega a Ecuador con una carrera marcada por títulos en Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Su logro más importante fue la Copa Libertadores con San Lorenzo en el año 2014.

Habrá que ver si Farías ve a Villalba como un delantero o como un extremo, en cualquier caso necesita aún un refuerzo más para las bandas. Al DT le cuestionan un nuevo delantero de garantías.

Mientras tanto la directiva y cuerpo técnico siguen definiendo salidas, con Dixon Arroyo y Leonai Souza como los últimos en sumarse a la lista de no tomados en cuenta por Farías.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Héctor Villalba – Libertad Paraguay.

