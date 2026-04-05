Jaime Iván Kaviedes sigue siendo uno de los históricos de la Selección de Ecuador y el fútbol ecuatoriano y aunque su carrera como jugador terminó hace tiempo, podría tener una nueva faceta. En LigaPro hay un equipo que estaría dispuesto a ficharlo en otro rol.

En redes sociales Leones del Norte de LigaPro colgó un mensaje en redes sociales diciendo que cumplirá lo que diga el mensaje con más likes. Kaviedes se ofreció a ser el nuevo preparador de delanteros del club capitalino.

Leones del Norte respondió aceptando el ofrecimiento del Nine y muchos dan como hecho que el ex seleccionado ecuatoriano se sumará a las filas del equipo de Esteban Paz como asesor. Varios de los jugadores de la Tri de esa época siguen relacionados en el fútbol.

Kaviedes dejó el fútbol en el 2020 vistiendo la camiseta del CD Aviced de la Segunda Categoría. Sus mayores logros fueron con la Selección de Ecuador jugando dos Mundiales.

Desde su retiro, Jaime Iván Kaviedes ha estado jugando torneos aficionados en su natal Santo Domingo, así como ha sido rostro de algunas marcas comerciales en el país.

Otros jugadores de experiencia que jugaron en Segunda Categoría

Al igual que Jaime Iván Kaviedes, campeones como Michael Arroyo, Holger Matamoros, Ely Esterilla, Jonatan Álvez entre otros tendrán experiencias en Segunda Categoría antes del retiro.

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Jaime Iván Kaviedes fue figura de la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

Jaime Iván Kaviedes se postuló para ser el nuevo preparador de delanteros de Leones del Norte.

se postuló para ser el nuevo de Leones del Norte. El club Leones del Norte , de Esteban Paz, aceptó la propuesta mediante redes sociales.

, de Esteban Paz, aceptó la propuesta mediante redes sociales. El exseleccionado mundialista se retiró del fútbol profesional en 2020 con el CD Aviced.