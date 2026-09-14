El gran cambio que hará Marcelo Gallardo en su equipo para dirigir a la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo hará un importante cambio en su equipo para asumir como DT de la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo llega a la Selección de Ecuador, pero el entrenador hará un importante cambio en su equipo, uno histórico. El entrenador no contará en ‘La Tri’, al menos en un comienzo, con Matías Biscay, quien fue su ayudante de campo los últimos años en River.

De acuerdo a la información que trasciende desde Argentina, Biscay no llega a la Selección de Ecuador por temas personales que le piden estar en su país. Por lo cual, no se unirá al equipo nacional. Sin embargo, queda abierta la puerta para que se pueda vincular en un momento del proyecto.

El nuevo ayudante campo de Marcelo Gallardo

Aunque todavía no se hace oficial, el nuevo ayudante de campo que tendría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador sería Alejandro Albornoz, que también trabajó con el ‘Muñeco’. Ambos estarían llegando a Ecuador en las próximas horas.

Biscay no llegaría con Gallardo a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Es el primer cambio histórico que tiene el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo para aterrizar en Ecuador. No se descarta otro tipo de cambios en el equipo del ‘Muñeco’. El entrenador llegará al equipo nacional con más de 10 colaboradores y resta saber si la FEF incluye a otro trabajador en el trato.

¿Cuándo sería presentado Gallardo como DT de Ecuador?

Todavía no hay fecha oficial para la presentación de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador, el DT podría ser anunciado en esta misma semana. Y de momento, se especula que su presentación pública sería el próximo miércoles, 16 de septiembre.

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En síntesis: