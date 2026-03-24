De última hora: César Farías ya tendría un nuevo refuerzo en Barcelona SC

Barcelona SC viene sumando dos empates muy polémicos en la LigaPro, donde no ha podido sumar victorias y se ha visto superado. Ante este mal momento, cuál es la decisión del club para salir, fichar a un nuevo jugador. César Farías tendría una nueva incorporación en esta temporada.

De acuerdo a diferentes reportes, desde Barcelona SC estarían apurando los procesos para quedarse con Marcos Mejía. El extremo rescindió su contrato con Delfín y quedó como agente libre, por lo cual, puede llegar al ‘Ídolo’ aunque el mercado esté cerrado.

El futbolista llegó a un acuerdo con Delfín en las últimas horas de mercado y acordó su salida del club. Por lo cual, ahora es ‘Agente Libre’ y cualquier equipo lo puede contratar. Sin embargo, el ‘Ídolo’ es el mejor posicionado para quedarse con el jugador.

Marcos Mejía podría meterse en el equipo de Barcelona SC ocupando 2 posiciones. Como extremo derecho y también como lateral derecho, dos posiciones en las que César Farías viene probando a diferentes jugadores, pero no ha podido encontrar un titular.

César Farías también protagonizó una imagen que levantó los rumores en la LigaPro, puesto que, este lunes decidió ir al partido de Guayaquil City vs Leones, para ver jugadores. No obstante, cualquier fichaje de estos equipos sí tendría que hacerse en julio.

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Los números de Marcos Mejía en 2025

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En la temporada 2025 estuvo jugando en Orense, donde apenas estuvo en cancha un total de 20 partidos, y no marcó goles. En esta temporada, recién llegó a Delfín y ya llevaba 1 gol. No obstante, el jugador apuró su salida ante la posibilidad de unirse a un grande como Barcelona SC.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras los últimos partidos de la LigaPro, donde Barcelona SC lleva 3 empates consecutivos, el ‘Ídolo’ se aleja de los primeros lugares y así quedó la tabla de posiciones:

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En síntesis: