César Farías alertó sobre insultos xenofóbicos durante el partido entre Barcelona SC y Leones del Norte. El entrenador venezolano se mostró muy enojado en rueda de prensa y molesto con este problema. Además, también detalló insultos contra su madre e hija.

Farías detalló en rueda de prensa el lamentable suceso: “Estoy bravo, no puedo permitir que se metan con mi madre y con mi hija. No puedo permitir que ningún hincha ni nadie me diga “venezolano de mierda”. Eso no se lo permito a nadie, soy un hombre respetuoso. Yo no vine aquí a robar…”, afirmó el entrenador.

El DT de Barcelona SC también detalló en rueda de prensa que los insultos vinieron desde un hincha: “No puedo permitir que cualquier muchacho que cree que paga una entrada y me llame venezolano de mierda, eso no se lo voy a perdonar a nadie, de ahí que me digan mal DT está bien pero lo otro no lo acepto. Tengo derecho como ser humano a poder reaccionar, me menosprecian por mi nacionalidad y no lo permito”, agregó con absoluta molestia el entrenador.

Barcelona SC sacó una victoria de “oro” contra Leones del Norte y por el contexto fue una de las más celebradas. El triunfo de los amarillos llegó al minuto 95′ con un gol de Jhonny Quiñónez. No obstante, al técnico lo terminó molestando este suceso y también el nivel de su equipo.

A lo largo de su carrera, César Farías ha demostrado ser un entrenador muy temperamental. El estratega ya lleva una “expulsión” en esta temporada, cuando se ganó la tarjeta roja en Copa Libertadores ante Botafogo por “casi pelear” con un jugador.

Publicidad

Los números de César Farías en Barcelona SC

En esta temporada, César Farías ha dirigido a Barcelona SC en un total de 13 partidos. El entrenador venezolano lleva 6 victorias, 4 empates y 3 derrotas al frente del ‘Ídolo’. El estratega logró meter al equipo amarillo en la fase de grupos de Copa Libertadores, donde la fase previa era muy complicada.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras la victoria sobre la hora de Barcelona SC, así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro:

Encuesta¿César Farías debe seguir en Barcelona SC? ¿César Farías debe seguir en Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

César Farías denunció insultos xenofóbicos y ofensas familiares durante el partido ante Leones del Norte.

denunció y ofensas familiares durante el partido ante Leones del Norte. Barcelona SC venció a Leones del Norte con gol de Jhonny Quiñónez al minuto 95′ .

al minuto . El técnico venezolano registra 6 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 13 partidos dirigidos.