Cometió un insólito penal ante Manta en la LigaPro, y ahora César Farías castiga a Jandry Gómez

Jandry Gómez viene protagonizando meses muy polémicos en Barcelona SC, y donde no ha dejado de ser cuestionado por los hinchas. Ahora el pasado fin de semana cometió un grave error contra Manta, que le costó puntos al club y ahora César Farías se cansó.

Se confirmó la lista de convocados de Barcelona SC para jugar contra Boca, y se reveló que Jandry Gómez no entró ni en la lista. Se esperaba que el extremo, aunque sea, fuera suplente, pero Farías decide no llevarlo ni al banco de suplentes.

Con esta decisión, Jandry Gómez acaba pagando muy caro un error que le costó puntos a Barcelona SC. Además, el extremo venía siendo titular en los últimos partidos y este es un encuentro donde solo sirve la victoria, de ahí que, sorprenda esta postura del DT.

Gómez también es muy cuestionado por los hinchas, y es que cada vez que pierde el equipo, los aficionados lo terminan cuestionando y volviendo tendencia en redes sociales. Algunos incluso llegaron a pedir su venta a otros equipos en redes sociales.

La convocatoria de Barcelona SC para jugar ante Boca Juniors. (Foto: @BarcelonaSC)

Barcelona SC llega a este partido con la obligación de sumar 3 puntos, cualquier otro resultado que no sea la victoria deja prácticamente eliminado a los amarillos de cualquier chance de competir en el torneo continental. Tienen 0 puntos en esta temporada.

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Los números de Jandry Gómez en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Jandry Gómez ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El extremo ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia.

La tabla de posiciones del grupo D

Antes del partido entre Barcelona SC y Boca Juniors, así quedó la tabla de posiciones del grupo D:

Club PJ V E D GF GC DG Pts U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 0 0 3 1 6 -5 0

En síntesis:

César Farías excluyó a Jandry Gómez de la convocatoria de Barcelona SC contra Boca Juniors .

excluyó a de la convocatoria de contra . El extremo ecuatoriano suma 2 goles y 1 asistencia en 11 partidos esta temporada.

y en esta temporada. Barcelona SC llega al encuentro con 0 puntos y la obligación de ganar para no eliminarse.