Los canales para seguir el encuentro de Barcelona SC vs Boca Juniors por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

Barcelona SC recibe a Boca Juniors en un partido clave de la fecha 4 de la Copa Libertadores. El ‘Ídolo’ necesita una victoria para no quedar eliminado ya del torneo, mientras que Boca busca los 3 puntos que ya lo empiecen a catapultar a los octavos de final del torneo.

¿Qué canal pasa el partido de Barcelona SC vs Boca Juniors?

A diferencia de otros encuentros, este tiene varias alternativas para que los aficionados puedan ver el encuentro:

ESPN, Disney+, Pluto TV y vía YouTube en el canal de Telefé.

Barcelona SC viene en el último lugar de la tabla de posiciones de su grupo, tras hacer una primera rueda de partidos para el olvido. El equipo ecuatoriano no ha conseguido ni 1 solo punto y apenas pudo marcar 1 gol, el anterior ante Universidad Católica.

Por otro lado, Boca Juniors necesita una victoria que le devuelva el primer lugar y también le mejore las sensaciones, después de que el equipo ‘Xeneize’ perdiera contra Cruzeiro. En la ida fue una contundente victoria a favor de los argentinos por 3 a 0.

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La tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores previo a este partido:

Club PJ V E D GF GC DG Pts U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 0 0 3 1 6 -5 0