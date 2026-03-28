¡Cuidado Ecuador! La terrible goleada de Costa de Marfil a 75 días del Mundial 2026

El próximo domingo, 14 de junio de 2026, la Selección de Ecuador debutará en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil. Ambas selecciones se están preparando con todo para este encuentro, y ahora los africanos dejan una goleada que es una “advertencia” para Ecuador.

Este sábado 28 de marzo de 2026 la Selección de Costa de Marfil acabó goleando a un rival siempre complicado y animador de los Mundiales como la Selección de Corea del Sur. Los ‘Elefantes’ golearon a su rival, mientras que Ecuador no pasó del empate.

Costa de Marfil se impuso ante Corea del Sur con un claro marcador de 4 a 0 y donde confirma que es una Selección a tener en cuenta para Beccacece y sus jugadores. El equipo africano tuvo a figuras como Adingra, Guessand y otros marcando la diferencia.

Tanto Costa de Marfil y Ecuador son dos selecciones que se intuye deberían pelear por el segundo lugar del grupo, teniendo en cuenta que Alemania se quedaría con ese puesto. De ahí que, ambos equipos se vengan observando en su juego.

Costa de Marfil goleó a Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Ahora ambos rivales también enfrentarán a dos selecciones europeas el próximo martes, 31 de marzo de 2026. Costa de Marfil estará jugando ante Escocia, mientras que la Selección de Ecuador tendrá que jugar ante la Selección de Países Bajos.

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El partido de Costa de Marfil contra Ecuador en el debut de ambos en el Mundial 2026 se jugará el próximo domingo, 14 de junio de 2026. El encuentro comenzará desde las 18H00 (EC).

El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el grupo de Ecuador en el Mundial 2026, siendo uno de los grupos más complicados de todo el torneo:

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

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