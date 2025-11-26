Barcelona y Emelec piensan en refuerzos para la siguiente temporada y uno de los puestos a fichar es del delantero. Este miércoles se conoció que ambos clubes del Astillero van por el mismo jugador.

Daniel Valencia, goleador del Manta FC en esta temporada, está en los planes de los dos grandes de Guayaquil. El delantero incluso sonó para ser convocado a la Selección de Ecuador.

Concentrado en salvar la categoría con su club, el delantero escuchará ofertas en diciembre, sin embargo medios locales ya aseguran que ambos clubes del Astillero lo pretenden.

Rompió la barrera de los 20 goles con un club que no está pasando un buen momento y muchos lo quieren ver en un grande para ver cómo responde en el 2026.

Emelec quiere un recambio de Jaime Ayoví y con la posible salida de Facundo Castelli necesitan con urgencia un delantero, Barcelona por su parte podría perder a Felipe Caicedo y/o a Octavio Rivero.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

