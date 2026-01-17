Darío Aimar lleva 6 meses sin jugar en la LigaPro, tras lo que fue su salida de Liga de Quito. Sin embargo, el central ecuatoriano podría dar la gran sorpresa en este mercado de fichajes, ya que el defensa entró en planes de un grande de LigaPro para 2026.

Emelec estaría en conversaciones para fichar a Darío Aimar, como su nuevo jugador, de acuerdo a la revelación de Álvario Riera. El ‘Bombillo’ busca un nuevo central tras lo que fue la salida de Luis Caicedo y Diogo Bagüí, que no continuaron en el club para 2026.

Aimar pasó por grandes equipos en el fútbol ecuatoriano, siendo su rendimiento en Barcelona SC el más destacado. Con los amarillos se coronó campeón en el 2020, en una histórica final ante Liga de Quito. El ‘Rey’ fue su equipo en la temporada 2025.

Las próximas horas podrían ser claves para que Emelec finalmente haga efectivo el fichaje de Aimar. El club se mueve muy lento en el mercado de fichajes, ya que está negociando otros acuerdos de deuda en FIFA para poder inscribir a sus nuevos jugadores.

Aimar estuvo en Bolivia en 2024. (Foto: GettyImages)

Emelec sigue buscando en el mercado a otros jugadores que se encuentren en el mismo estado de Aimar, es decir, jugadores libres y sin equipo. El club no tiene la posibilidad económica de contratar a futbolistas pagando la cuota del pase y por eso se decantan por estas opciones.

Publicidad

Publicidad

Los números de Darío Aimar en 2025

ver también Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez tendría nuevo equipo y regresaría a un grande de la LigaPro

En la temporada 2025, Darío Aimar estuvo en Liga de Quito en el primer semestre. El central ecuatoriano no fue titular y estuvo lejos de ser importante, apenas sumó en cancha poco más de 800 minutos. Registró actividad en cancha en 12 encuentros.

Los fichajes que suenan para Emelec

De momento, Emelec solo “contrató” a Miller Bolaños. Por otro lado, para el club suenan jugadores como Roberto ‘Tuka’ Ordóñez, Brian Oyola, Darío Aimar, entre otros. Se espera que durante esta pretemporada se den algunas negociaciones para el club.

Encuesta¿Emelec debe fichar a Darío Aimar? ¿Emelec debe fichar a Darío Aimar? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: