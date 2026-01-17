Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez tendría nuevo equipo y regresaría a un grande de la LigaPro

Este sábado 17 de enero de 2026 se reveló que ‘La Tuka’ Ordóñez regresará a la LigaPro para jugar con Emelec. El delantero dejaría Cuenca Juniors en un movimiento inesperado de mercado, tras lo clave que fue para el ascenso del club en 2025.

Varios equipos de la LigaPro venían siguiendo a ‘La Tuka‘, pero de acuerdo a la revelación de InfoAzul, el jugador ecuatoriano regresará a la primera división para jugar con la camiseta de Emelec. El delantero ecuatoriano ya pasó por las filas del ‘Bombillo’ en 2020.

La ‘Tuka’ sería la respuesta de Emelec ante el gran éxodo de jugadores que viene teniendo en este 2025. Recientemente, el club perdió a Facundo Castelli que no fue renovado en su contrato y que ya tendría nuevo equipo en la LigaPro para este 2026.

Por otro lado, Emelec ya está cumpliendo con sus acreedores en FEF y ahora tendría que hacer lo propio en la FIFA para poder tener nuevos fichajes para la temporada 2026. El club no puede inscribir a nuevos jugadores por las querellas que tiene.

La ‘Tuka’ demostró un buen nivel en el ascenso de Ecuador. (Foto: Imago)

Las próximas horas serían claves para que finalmente se decida el futuro de ‘La Tuka’ Ordóñez. El delantero ecuatoriano también tenía una oferta del extranjero que lo podía cambiar todo. En Perú ven con buenos ojos la posibilidad de poderlo fichar.

Los fichajes de Emelec para 2026

De momento, Emelec solo anunció el fichaje de Miller Bolaños. El ‘Killer’ tiene contrato con el club, pero aún no es inscrito por las sanciones en FIFA. Si no se llega a un acuerdo y se las quita, el club no podrá inscribir a nuevos fichajes en el 2026.

¿Cuántos años tiene ‘La Tuka’ Ordóñez?

Actualmente, ‘La Tuka’ tiene 40 años y si ficha por Emelec será uno de los delanteros más longevos en jugar la LigaPro en el 2026. Aunque este número no lo ha limitado, ya que en la temporada anterior demostró ser uno de los mejores jugadores del campeonato.

