De ganar 25 mil dólares en IDV: Renato Ibarra cobrará esta cifra en Mushuc Runa

Renato Ibarra finalmente fue anunciado como nuevo fichaje de Mushuc Runa. En medio de todos los rumores y especulaciones, el delantero ecuatoriano llegó al centro del país para jugar con el ‘Ponchito’. Esto lo hace tras un paso gris por Independiente del Valle.

En Independiente del Valle, Renato Ibarra llegó a ganar un salario entre 20 y 25 mil dólares al mes. El extremo ecuatoriano llegó al Valle tras un gran paso por Liga de Quito. Desde 2024 se esperaba más del jugador, pero no rindió como en sus mejores momentos.

Ahora llega a Mushuc Runa para tratar de recuperar aquel nivel que lo convirtió en estelar. En el ‘Ponchito’, Ibarra también cobraría un importante salario que llegaría hasta los 15 mil dólares, en el mejor de los casos. Mushuc no quiere volver a pelear descenso en este 2026.

Renato Ibarra se convierte en un fichaje estelar para Mushuc Runa, ya que de a poco el ‘Ponchito’ se está llenando de jugadores experimentados y de gran nombre que le permitirían volver a competir en la LigaPro. En 2025 se quedó muy lejos de los puestos de vanguardia.

El fichaje de Renato Ibarra también estuvo muy cerca de caerse, ya que además del gran salario que Mushuc Runa le estaba prometiendo al jugador ecuatoriano, el futbolista también quería que el club pague sus impuestos, y eso lo no lo aceptaba la dirigencia. Seguramente hubo otro tipo de acuerdo.

Los números de Renato Ibarra en 2025

En la última temporada con Independiente del Valle, Renato Ibarra sumó un total de 35 partidos entre todas las competencias. Apenas marcó 2 goles y dio 3 asistencias. En cancha sumó un poco más de 1.500 minutos, siendo más suplente que titular.

