Tras su paso por Millonarios: Hernán Torres regresaría a Ecuador a dirigir a este equipo

Hernán Torres fue uno de los entrenadores que dirigió a Emelec en uno de los peores momentos de su historia, y acabó ayudando al club a salvar la categoría. El entrenador colombiano después regresó a su país donde tampoco le fue muy bien en Millonarios.

Ahora en medio de todos los rumores e informaciones, Hernán Torres regresaría a Ecuador. De acuerdo a la información de Mariano Olsen, el DT regresaría a la LigaPro para ser nuevo técnico de Orense. El club de Machala se quedó sin DT y ahora apostaría por la experiencia de Torres.

Las próximas horas serían claves para que el ex DT de Millonarios y Emelec firme con un equipo importante de Ecuador, que viene prometiendo en los últimos años competir con los más grandes. Aunque este 2026 ha comenzado muy lejos de lo esperado.

Torres tiene también una deuda pendiente con Emelec en Ecuador, el entrenador accedió a un acuerdo que el club estaría cumpliendo, puesto que, acabó retirando la sanción que tenía en FIFA. Pese a esto, el DT se fue enfrentado con la hinchada azul.

Hernán Torres no pudo brillar en Millonarios. (Foto: Imago)

También sorprende la decisión de Orense de quedarse con Hernán Torres como DT, porque el club venía con entrenadores muy diferentes al ex Emelec. Buscaban un estratega que apuesta por la táctica y el nivel de juego ofensivo, mientras que Torres es más bien un DT de resultados.

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Los números de Hernán Torres en la LigaPro con Emelec

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Al frente de Emelec, Hernán Torres estuvo en un total de 34 partidos entre todas las competencias. Ganó 12 partidos, empató 15 y acabó perdiendo 7. Fue clave para salvar al club del descenso en la temporada 2023, cuando la pasaba muy mal en la LigaPro.

Las estadísticas de Hernán Torres en Millonarios

Como DT de Millonarios, Hernán Torres apenas dirigió un total de 19 partidos. El DT sumó 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Tan malo fue su proceso que lo cesaron recién iniciando el torneo 2026 y en su lugar apostaron por llevar a Fabián Bustos.

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