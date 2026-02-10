Deportivo Quito es uno de los equipos ecuatorianos más importante para la historia del balompié nacional. Sin embargo, el club lleva varios años en tercera división, y ahora el club recibe una “ayuda” de otros clubes que juegan en primera división.

Ya en la presentación de Independiente del Valle, se había revelado que Deportivo Quito iba a recibir un ingreso por la taquilla del partido. Y es que aunque el club pase un momento de penumbra para su historia, sigue teniendo una de las hinchadas más grandes de Ecuador.

Ahora en este contexto, se reveló que Deportivo Quito también se llevará la totalidad de la taquilla en un partido de presentación que no es el de ellos. El club fue invitado a jugar contra Leones del Norte y ahora se terminará llevando una importante suma.

“Agradecemos a su dirigencia por el acuerdo alcanzado, para que nuestra institución se beneficie ingresando la totalidad de la taquilla recaudada en el evento. Los valores acordados son: general $4.5, tribuna $8.5 y palco $12 EN PREVENTA; general $5, tribuna $9 y palco $12 BOLETERÍA – DÍA DEL PARTIDO“, dice el comunicado del Quito.

El comunicado de Deportivo Quito. (Foto: @SDQuito_Oficial)

Este 2026 es una nueva oportunidad para que el club pueda regresar a la Serie B de Ecuador y posteriormente a primera. No obstante, pasar de tercera a segunda es de lo más difícil del fútbol ecuatoriano, por todos los filtros y equipos que tienen que enfrentar.

El último fichaje de Deportivo Quito

Pese a este momento, Deportivo Quito se terminó quedando con uno de los fichajes que buscaron equipos de la Serie A. El club acabó fichando a Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez como su nuevo delantero. El futbolista fue pretendido por Emelec y Barcelona SC.

En síntesis:

Deportivo Quito recibirá la totalidad de la taquilla del partido amistoso contra Leones del Norte .

recibirá la totalidad de la taquilla del partido amistoso contra . El club fichó al delantero Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez para la temporada de 2026 .

para la temporada de . Las entradas en boletería costarán $5 general, $9 tribuna y $12 palco el día del partido.

