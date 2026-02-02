César Farías ya vivió su primera derrota en Barcelona SC, en la Noche Amarilla. No obstante, el DT quiere seguir reforzando la plantilla y pidió un delantero. Ya en Barcelona SC hay 3 delanteros, pero el DT quiere otro, sin embargo, lo perdería contra Deportivo Quito.

El histórico equipo ‘Chulla’ se quedaría con el fichaje de ‘La Tuka’ Ordóñez. El mítico delantero interesó a Barcelona SC, y según Juan Francisco Rueda en De Una, fue César Farías el que pidió su fichaje. El DT y el jugador fueron campeones en Aucas.

No obstante, la decisión de ‘La Tuka’ pasaría más por seguir jugando en la Sierra, y es por eso que Deportivo Quito aparece como la opción más fuerte, pese a estar en tercera división. No obstante, también está latente la posibilidad de que el jugador se mantenga en Cuenca Juniors.

Cuando coincidieron en Aucas, César Farías fue clave para sacar lo mejor de ‘La Tuka’, que hasta ese momento estaba jugando en la reserva del club. El goleador fue una parte esencial para sacar campeón al ‘Papá’ en una final contra Barcelona SC.

Barcelona SC viene de perder la Noche Amarilla. (Foto: Imago)

Aunque ‘La Tuka’ no llegaría a Barcelona SC, sorprende que el ‘Ídolo’ siga activo en el mercado buscando un nuevo delantero. Ahora mismo tienen disponible a 3 jugadores para esta posición: Miguel Parrales, Sergio Núñez y también Darío Benedetto.

Todos los fichajes de Barcelona SC para temporada 2026

Para toda esta temporada, Barcelona SC ha fichado a los siguientes jugadores: Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Tomás Martínez, José Gabriel Cevallos, Javier Báez, Jordan Medina, Carlos Medina, Sergio Núñez, Milton Céliz, Darío Benedetto y Matías Lugo.

¿Cuántos años tiene ‘La Tuka’ Ordóñez?

En el próximo mes de mayo, ‘La Tuka’ cumplirá ya 41 años de edad. Es un delantero muy veterano ya, pero que ha encontrado el camino para mantenerse aún en activo y jugando en diferentes equipos. Ahora elegiría ir a un equipo de segunda división como Deportivo Quito.

