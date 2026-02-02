En el último día de mercado: El equipo de Premier League que avanza por Joel Ordóñez

Joel Ordóñez no dejó de sonar para la Premier League durante todo el mercado de fichajes y ahora en el último día de negociaciones, el ecuatoriano vuelve a aparecer en la órbita de un club inglés. Diferentes movimientos le abrieron la puerta al ecuatoriano.

El equipo que está avanzando por el fichaje de Joel Ordóñez es el Crystal Palace. El defensor ecuatoriano podría protagonizar un movimiento de mercado de último momento, ya que el club está “desesperado” por un nuevo central tras la salida de Marc Guéhi.

Las oportunidades para salir de Brujas no faltan para un Joel Ordóñez que suma varios interesados. Sin embargo, el límite de la operación radica totalmente en Brujas. El equipo belga no pone fácil su salida, sino que plantea varios límites desde el precio que deben pagar por el jugador.

En un primer momento, la venta de Joel Ordóñez estaba planeada por más de 40 millones de dólares, sin embargo, ahora mismo el jugador ecuatoriano solo saldría por más de 50 millones. Brujas aumenta el precio también por el nivel e interesados en el tricolor.

Joel Ordóñez viene siendo figura en Brujas. (Foto: Imago)

Restan pocas horas en el mercado de fichajes, por lo cual, si Brujas no acepta una oferta o no llega a un acuerdo por Joel Ordóñez, el central se quedará hasta el Mundial en Bélgica. Si hace una buena Copa del Mundo, su precio se terminaría elevando aún más.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez ha jugado en esta temporada un total de 27 partidos en Bélgica. El ecuatoriano lleva en cancha ya más de 2.000 minutos, siendo de lo más regular en cancha. Ahora el central tiene un valor de 28 millones de euros y se encamina a ser más caro tras el Mundial 2026.

Todos los equipos que preguntaron por Joel Ordóñez

Equipos como Liverpool, Inter, Chelsea, Newcastle y ahora Crystal Palace vienen muy interesados en el fichaje de Joel Ordóñez. El central tiene una gran proyección en Europa y si el Palace no lo logra fichar se espera que varios equipos vuelvan por él tras el Mundial.

