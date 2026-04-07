Kendry Páez encadenó otro partido con River Plate sin minutos, y otra vez dispara rumores sobre su continuidad. El Chelsea lo podría repescar a mitad de año y ahora revelan qué desde Brasil hubo uno de los grandes interesados.

El periodista Lucas Tanaka dio a conocer que el CIGA, centro de inteligencia y análisis de datos del Atlético Mineiro, dio informes positivos para que se contrate a Kendry. La directiva del Galo declinó la posibilidad y no avanzaron con el fichaje.

Esto fue cuando Kendry Páez era aún una promesa de Independiente del Valle. Los brasileños no ofertaron y fue el Chelsea el que lo fichó por 18 millones de euros. El CIGA es un departamento oficial del club sin embargo no tiene injerencia en los fichajes, otros jugadores rechazados fueron Maher Carrizo, Igor Jesús, Valentín Gómez entre otros.

Desde ahí la carrera de Kendry Páez ha sido marcada por irregularidades y escándalos en Francia. Pasó cedido al Racing de Francia y luego a River Plate.

Con Gallardo, Kendry Paéz jugó solo tres partidos con escasos minutos, situación que parecía revertida con la llegada de Coudet. El ecuatoriano arrancó como titular pero fue perdiendo espacio y no jugó el último partido.

¿Puede Kendry Páez dejar River Plate?

Kendry Páez puede ser repescado por parte del Chelsea en junio si es que River Plate no lo utiliza al menos 50% de los partidos. El préstamo es hasta diciembre y en teoría no hay opción de compra.

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Kendry Páez – Selección Ecuador.

En resumen