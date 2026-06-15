River despidió a Kendry Páez y ya revelan a qué equipo lo podría mandar Chelsea

Chelsea ya tendría un equipo interesado para prestar a Kendry Páez, tras su fracaso en River Plate.

Kendry Páez no seguirá siendo jugador de River Plate después del Mundial 2026 y ahora el ecuatoriano tiene que regresar a Chelsea. En Inglaterra tampoco tienen la intención de quedarse con el jugador y ya se especula con su préstamo a un nuevo club.

De acuerdo a la revelación de Mr.OFFSIDER, Chelsea ya estaría analizando en prestar a Kendry Páez al KV Mechelen de la Liga de Bélgica por una temporada más. Dando así un nuevo cambio en la carrera del ecuatoriano que no se asienta en ningún equipo.

Aunque Páez no sea prestado a Bélgica, lo más probable es que sí sea cedido a cualquier destino. Por lo cual, el jugador ecuatoriano vivirá su tercer préstamo en menos de 1 año de haber llegado a Europa. También pasó a préstamo en Francia en el Racing de Estrasburgo.

Kendry Páez fue la gran joya del fútbol ecuatoriano hace pocos años y una de las grandes ilusiones del país para el fútbol mundial. Sin embargo, los problemas fuera de la cancha y las polémicas hicieron que el tricolor no brille como se esperaba.

Kendry Páez está jugando el Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Otro destino muy probable para prestar a Kendry Páez es la misma Inglaterra. Ya en enero, cuando estaba cerca de salir de Francia se afirmó que el volante ecuatoriano podía jugar en el Championship. No se descarta que se acabe quedando en este país.

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Las estadísticas de Kendry Páez en la última temporada

Kendry Páez en esta temporada, entre Francia y Argentina, jugó un total de 35 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 1 asistencia, números muy bajos para lo que se esperaba de él. Además, el tricolor sumó en cancha más de 1.100 minutos.

El valor de mercado de Kendry Páez

Tras lo irregular de su carrera en los últimos años, Kendry Páez también ha bajado su valor de mercado. El ecuatoriano ahora mismo tiene un valor de 8 millones de euros, cuando en su mejor momento fue de 12 millones.

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En síntesis:

El Chelsea analiza prestar a Kendry Páez al KV Mechelen de la liga belga.

al KV Mechelen de la liga belga. El futbolista ecuatoriano registrará su tercer préstamo en menos de un año en Europa.

en menos de un año en Europa. El valor de mercado actual del mediocampista disminuyó a 8 millones de euros.