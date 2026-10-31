¿Titular vs River Plate? La decisión del ‘Vasco’ Arruabarrena con Enner Valencia para el Superclásico

Enner Valencia ya sabe si será titular o suplente contra River Plate en una nueva edición del Superclásico.

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se dará una nueva edición del Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate. Para Ecuador vuelve a ser un partido muy importante al estar Enner Valencia en la cancha, pero el ‘Vasco’ tomó esta decisión.

Enner Valencia sería suplente ante River Plate

El encuentro entre Boca y River se jugará en La Bombonera, sin embargo, para este encuentro el ‘Vasco’ pretendería comenzar con Miguel Merentiel como delantero centro. Por lo cual, al ecuatoriano se lo podrá ver en el segundo tiempo, si el DT así lo quiere.

Enner Valencia ya ha venido desde el banco de suplentes en un clásico como fue ante Racing en la Copa Argentina. En ese histórico partido, Valencia marcó 3 goles y le acabó dando la clasificación al equipo a las semifinales del torneo, en una tarde histórica.

Enner Valencia comenzaría como suplente ante River. (Foto: GettyImages)

Boca también inicia con River un mes en el que puede volver a lo más alto del fútbol sudamericano. Debido a que, el 21 de noviembre, el equipo ‘Xeneize’ estará jugando la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Es un mes muy importante para los argentinos.

¿Qué canal pasa el Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico en Ecuador?

El partido de Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico de Argentina se podrá ver por el plan Premium de Disney+. Cada uno llega jugándose cosas diferentes, Boca apunta al campeonato de la tabla anual y River a tratar de ganar y soñar con Copa Libertadores.

Publicidad

Las posibles alineaciones del partidos

XI de Boca: Montero, Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida, Delgado, Paredes, Ascacibar, Flores, Velasco y Merentiel.

XI de River: Beltrán, Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Ortega, Silva, Andrada, Almada, Galvan, Correa y Beltrán

Encuesta¿Qué equipo ganará? ¿Qué equipo ganará? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Enner Valencia sería suplente con Boca Juniors frente a River Plate en La Bombonera.

sería suplente con Boca Juniors frente a River Plate en La Bombonera. Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico este domingo 1 de noviembre de 2026.

jugarán el Superclásico este domingo 1 de noviembre de 2026. La final de la Copa Sudamericana enfrentará a Boca Juniors contra Atlético Mineiro el 21 de noviembre.