La gran sorpresa que tendría la convocatoria de la Selección Colombia para jugar contra Chile

El DT de la Selección Colombia sorprendería a todos con este nombre para los amistosos en noviembre ante Chile.

La Selección Colombia ya se alista para jugar contra Chile en los amistosos del mes de noviembre. En medio de todas las grandes sorpresas que tendría el equipo nacional, está la posibilidad de que se cuente con un nombre que se le viene pidiendo a Lorenzo desde hace tiempo.

En las últimas horas se lesionó Richard Ríos, por lo cual, no será opción para Lorenzo y la Selección Colombia. Entonces, en medio de todos los posibles nombres hay uno que se impone por presente. Néstor Lorenzo también lo sabe y lo llamaría.

El nombre apuntado para jugar con la Selección Colombia es Nelson Deossa. El volante vive un buen momento en Real Betis y podría ocupar ese lugar que tanto se le viene pidiendo a Lorenzo. Ya el DT lo dejó fuera del Mundial causando una importante polémica.

Se espera que la lista de la Selección Colombia para jugar los dos nuevos amistosos se confirme en los siguientes días. Néstor Lorenzo también ha comenzado un proceso de recambio en el equipo nacional y por eso varios nuevos rostros podrían llegar.

Nuevos nombre llegarían a la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

En estos últimos amistosos, la Selección Colombia jugaría contra Chile y luego parará hasta marzo, a la espera de que la CONMEBOL también confirme cuando comienzan las Eliminatorias. No obstante, para los jugadores ya es importante ir formando parte de la base.

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Los números de Nelson Deossa en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Real Betis, Nelson Deossa ha jugado un total de 13 partidos entre La Liga y la Champions League. El volante colombiano no ha marcado gol, pero ya dio 1 asistencia. Además, lleva en cancha cerca de 500 minutos.

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