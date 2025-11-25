La carrera de Diego García tendrá un duro revés, y es que en La Plata – Argentina, el ex Emelec fue sentenciado a varios años de presión. El volante uruguayo tenía una denuncia de abuso sexual con acceso carnal.

La Justicia Argentina sentenció a García a 6 años y 8 meses de prisión, los medios reportan que tras escuchar la sentencia el actual jugador de Peñarol se desmayó en los tribunales.

A los 28 años, recién podría regresar a jugar a los 35 años, así mismo el juez dictaminó sentencia y detención inmediata, y hasta que sea trasladado tendrá que cumplir arresto domicilario.

El proceso legal lo viene arrastrando desde hace meses y Peñarol de Uruguay incluyó una cláusula en su contrato que ahora activarán para rescindirle unilateralmente.

TEl fiscal Lucas Domski había pedido una condena de ocho años de cárcel y sostuvo que fue probado que García violó a una joven que “no dio su consentimiento” y que el abuso se dio en un contexto de violencia de género, según informó el medio local El Día. García “hizo lo que él quería” con la víctima, fundamentó el fiscal, y expresó que el abuso dejó en la víctima un impacto psicológico y emocional que la llevó a mudarse de ciudad. Extracto nota diario El País Uruguay.

Medios uruguayos cuentan que la defensa del jugador presentará una apelación a esta sentencia, mientras tanto tendrá que seguir cumpliendo la sentencia en casa y luego en la cárcel.

Diego García – Peñarol

¿Cuál fue la reacción de Diego García?

Diego García se habría desmayado en el tribunal luego de escuchar la sentencia del juez. El futbolista venía teniendo minutos en Peñarol de Uruguay mientras seguía el proceso, lo que validó críticas al club ‘Carbonero’.

