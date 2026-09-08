Dirigió a la Selección de Ecuador y ahora suena como nuevo DT del Deportivo Quito

La Selección de Ecuador podría ver a uno de sus ex entrenadores yendo al Deportivo Quinto para el resto de la temporada.

El Deportivo Quito alista nuevo entrenador para conseguir el ansiado ascenso a la LigaPro Serie B, tras la salida del ex arquero Blásquez, Deportivo Quito va por un ex DT de la Selección de Ecuador.

El ecuatoriano Sixto Vizuete es una de las alternativas que maneja el cuadro ‘Chulla’ para el resto del torneo del Ascenso. El ecuatoriano se encuentra libre tras dejar el fútbol boliviano.

Durante siete años estuvo al frente de la Selección de Ecuador, desde las juveniles hasta la mayor en las Eliminatorias para el Mundial 2010. Otros equipos de primera que lo tuvieron fueron El Nacional y Mushuc Runa.

El otro candidato es Jonathan Mendoza, DT con paso en LigaPro como AT de 9 de Octubre. Además en Segunda Categoría fue campeón provincial con CS Patria y Club La Unión.

El Deportivo Quito tendrá que esperar al 2027 para revivir el sueño del ascenso tras una serie de resultados adversos en los play offs. Salvo un milagro, los ‘Chullas’ seguirán un año más en Segunda.

Los títulos en la carrera de Sixto Vizuete

Vizuete le dio a la Selección de Ecuador dos títulos, los Panamericanos con el primer equipo y el Torneo Fútbol L’ Acudía en España con la sub 20. Olmedo descendió en el 2021 de la Serie A y desde ahí sufrió otra pérdida de categoría.

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