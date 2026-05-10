Barcelona SC volvió a perder en LigaPro, la continuidad de César Farías está en duda y suenan más candidatos a reemplazarlo.

Barcelona SC no levanta en LigaPro y volvió a perder, esta vez contra Independiente del Valle. Los hinchas exigieron la salida de César Farías y han sumado dos nuevos nombres como candidatos.

El primero es Juan Carlos León, el DT ecuatoriano que supo meter a Libertad de Loja en torneos internacionales. El segundo, aunque por ahora es solo un sorpresivo rumor, es Fabián Bustos.

El DT argentino viene siendo cuestionado en Millonarios de Colombia y podría tener un tercer ciclo con los amarillos. En el equipo azul están analizando su continuidad luego de quedar fuera de los play offs del torneo local.

Antes de la llegada de César Farías sonaron otros nombres como Pablo Repetto, Renato Paiva, Martín Anselmi. César Farías podría salir de Barcelona por dos escenarios.

Además de los malos resultados, cuya decisión de sacarlo le costaría a Barcelona cerca de 200 mil dólares, el propio DT venezolano puso en duda su continuidad por temas familiares.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Fabián Bustos – DT Barcelona. Foto: Getty

En resumen