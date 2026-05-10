Emelec tendría sus primeros refuerzos para el segundo semestre

Emele continúa con su búsqueda de fichajes y tras no levantar en LigaPro tendrían un nuevo volante creativo.

Emelec no levanta en LigaPro tras un nuevo empate de local, mientras tanto ya suenan nombres que están cerca de sumarse a los azules. Dos volantes serían los primeros refuerzos de Emelec.

Tras la salida de Miller Bolaños, quedó un espacio libre en la zona de volantes creativos, el elegido sería Christian Alemán. El volante ecuatoriano rescindió con Bolívar de Bolivia y sonó para Delfín, pero se lo ganaría Emelec.

El segundo es Jordan Sierra, volante creativo que quedó libre tras la venta de Mazatlán de México y estaría inclinado a jugar en Emelec. En la cuota de extranjeros también habría varios cambios.

Otro nombre que también estaría en análisis es el entrenador Vicente Sánchez, llegó como un recambio de Duró pero no ha salido de la liguilla de descenso prácticamente en todo el año.

Los primeros nombres que están en la lista de salidas de Emelec son: Gonzalo Napoli y Juan Pablo Ruíz Gómez, si ellos se van Emelec solo puede tener dos recambios extranjeros.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Christian Alemán – Bolívar.

En resumen