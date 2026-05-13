Dos jugadores de Barcelona ya negocian con Emelec ¿titulares para Farías?

Los rumores del mercado de fichajes continúan y Emelec estaría cerca de llevarse a dos jugadores de Barcelona SC.

El mercado de fichajes de la LigaPro podría tener dos novedades de cara al segundo semestre y es que en el Astillero habría dos camisetazos. Dos jugadores de Barcelona estarían negociando con Emelec.

Según KCH Radio, Jonathan Mina y Miguel Parrales podrían ser los nuevos refuerzos de Emelec. Los azules así podrían juntar a los dos hermanos Mina para el segundo semestre.

Mucho tendrá que ver las decisiones del nuevo entrenador, rumores de prensa apuntan a que Vicente Sánchez ya no es más director técnico del club y solo resta el anuncio oficial.

Emelec no ha podido salir de la liguilla del no descenso en toda la temporada y la directiva decidió un cambio de entrenador y varias salidas de jugadores nacionales y extranjeros.

Miguel Parrales y Jonathan Mina no han tenido minutos con César Farías y su salida también dejaría espacio para dos nuevos refuerzos en el equipo amarillo para el 2026.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Jonathan Mina – Barcelona

En resumen