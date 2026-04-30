Dos jugadores de U. Católica entraron en planes de Barcelona

Barcelona SC perdió ante U. Católica de Chile por Copa Libertadores en un encuentro que fue superado ampliamente por la visita. Lo curioso es que dos de los jugadores en cancha pudieron haber llegado al club amarillo.

Corría el año 2023 y Ariel Holan era el entrenador de Barcelona SC y justamente dos de los jugadores que pidió fueron: Fernando Zampedri y Clemente Montes. Ambos arrancaaron como estelaristas en el Monumental, y no solo eso si no que fueron los autores de los goles.

En ese mercado de fichajes la directiva no le cumplió el pedido al DT argentino y el único refuerzo de los que pidió extranjeros, el que llegó fue Octavio Rivero, que terminó siendo figura ese año.

Ahora Barcelona SC buscará nuevos refuerzos y su cuota extranjera se renovará. Los tres puestos a contratar según lo que pidió César Farías son: un extremo, un delantero y un volante creativo.

La cuota extranjera de Barcelona ha sido muy criticada, con Tommy Martínez, Héctor Villalba y Sergio Núñez siendo de los fichajes más flojos para la presente temporada.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Tommy Martínez – Barcelona.

En resumen