Jonathan Borja desnuda la “quiebra” de El Nacional: No cobra desde 2024

El Nacional vive uno de los peores momentos de su historia y cada semana coquetea con la posibilidad de jugar en el Ascenso Nacional, es decir, acabar descendiendo a tercera categoría en Ecuador. Por lo cual, ahora Jonathan Borja desnuda aún más esa crisis.

Se ha vuelto viral en redes sociales, como Jonathan Borja desnudó la gran crisis que vive el club, al revelar que él no ha cobrado su salario desde el 2024. Siendo un momento absolutamente precario el que vive uno de los equipos más grandes del país.

“Son 17 meses que no cobro en El Nacional. He tenido propuestas para salir al extranjero y el club no ha aceptado los préstamos“, comentó Jonathan Borja. El jugador aún está en el plantel militar y ahora mismo juega en la Serie B de Ecuador.

El futbolista también ha dejado claro que tiene su familia y sus obligaciones, por lo cual, también está muy fuerte la posibilidad de declararse “Agente libre” y también dejar a El Nacional. Esa salida sería la del último referente que actualmente tiene el equipo.

En las últimas semanas, El Nacional también fue expuesto por diferentes polémicas. El club necesita cada viernes pagar una deuda y también en el partido de Copa Ecuador, tuvo que jugar con tan solo 3 suplentes y ni presentó un arquero de campo para el partido.

Publicidad

¿Cuántos títulos de Ecuador tiene El Nacional?

El Nacional es uno de los equipos más ganadores del fútbol ecuatoriano, puesto que, actualmente tiene 13 campeonatos ecuatorianos (LigaPro) y ganó en 2 ocasiones la Copa Ecuador.