Ecuador perdió dos jugadores para los amistosos y ya hay posibles reemplazos

La Selección de Ecuador perdió dos jugadores por lesión pero Marcelo Gallardo tiene alternativas para estos dos amistosos.

La Selección de Ecuador comenzó con dos bajas por lesión la preparación para sus amistosos de la fecha FIFA de noviembre. Rápidamente, surgieron alternativas para reemplazar a los futbolistas desafectados de la convocatoria.

La Tri anunció oficialmente las bajas de Alan Franco y Alan Minda por lesiones musculares que los dejan fuera de los compromisos internacionales. Con apenas dos días para el partido, Marcelo Gallardo tendría poco margen para encontrar posibles reemplazos.

Ecuador podría convocar a jugadores del torneo local. En ese sentido, Jhegson Méndez, Piero Guzmán y Emiliano Clavijo aparecen como alternativas para ocupar el lugar de Alan Franco en el mediocampo.

Para reemplazar a Alan Minda, los nombres que podrían entrar en consideración son Jefferson Wila, de Barcelona SC; Bruno Caicedo, del Vancouver Whitecaps; y Emerson Pata, de Universidad Católica.

Otros futbolistas que sonaron como alternativas y que ya tuvieron presencia en anteriores convocatorias de Ecuador son Jhojan Julio y Jhon Mercado. Sin embargo, por el escaso margen de tiempo, ambos tendrían dificultades para viajar y sumarse a la concentración.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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En resumen