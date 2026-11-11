Ecuador perdió dos jugadores para los amistosos y ya hay posibles reemplazos

La Selección de Ecuador comenzó con dos bajas por lesión la preparación para sus amistosos de la fecha FIFA de noviembre. Rápidamente, surgieron alternativas para reemplazar a los futbolistas desafectados de la convocatoria.
La Tri anunció oficialmente las bajas de Alan Franco y Alan Minda por lesiones musculares que los dejan fuera de los compromisos internacionales. Con apenas dos días para el partido, Marcelo Gallardo tendría poco margen para encontrar posibles reemplazos.
Ecuador podría convocar a jugadores del torneo local. En ese sentido, Jhegson Méndez, Piero Guzmán y Emiliano Clavijo aparecen como alternativas para ocupar el lugar de Alan Franco en el mediocampo.
Para reemplazar a Alan Minda, los nombres que podrían entrar en consideración son Jefferson Wila, de Barcelona SC; Bruno Caicedo, del Vancouver Whitecaps; y Emerson Pata, de Universidad Católica.
Otros futbolistas que sonaron como alternativas y que ya tuvieron presencia en anteriores convocatorias de Ecuador son Jhojan Julio y Jhon Mercado. Sin embargo, por el escaso margen de tiempo, ambos tendrían dificultades para viajar y sumarse a la concentración.
¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?
En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.
En resumen
- Bajas de peso confirmadas por la FEF: La Selección de Ecuador sufrió dos ausencias sensibles de última hora para los amistosos de la fecha FIFA ante Bolivia y Costa Rica; tanto Alan Franco como Alan Minda quedaron oficialmente desafectados de la concentración tricolor debido a sendas lesiones musculares.
- Margen mínimo para Marcelo Gallardo: Con apenas dos días de anticipación antes de saltar a la cancha en Quito y Guayaquil, el cuerpo técnico del ‘Muñeco’ se vio forzado a buscar recambios de emergencia, priorizando futbolistas del medio local y de fácil logística de traslado para sumarse a los trabajos en la Casa de la Selección.
- La baraja de posibles convocados: Para suplir el hueco en el mediocampo dejado por Franco, aparecen en la mira Jhegson Méndez, Piero Guzmán y Emiliano Clavijo; mientras que para relevar el desequilibrio ofensivo de Minda, suenan nombres como Jefferson Wila (Barcelona SC), Emerson Pata (Universidad Católica) y Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps), quedando prácticamente descartados Jhojan Julio y Jhon Mercado por temas de itinerario internacional.