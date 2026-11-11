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Ecuador perdió dos jugadores para los amistosos y ya hay posibles reemplazos

La Selección de Ecuador perdió dos jugadores por lesión pero Marcelo Gallardo tiene alternativas para estos dos amistosos.

Ecuador perdió dos jugadores para los amistosos y ya hay posibles reemplazos
Ecuador perdió dos jugadores para los amistosos y ya hay posibles reemplazos

La Selección de Ecuador comenzó con dos bajas por lesión la preparación para sus amistosos de la fecha FIFA de noviembre. Rápidamente, surgieron alternativas para reemplazar a los futbolistas desafectados de la convocatoria.

La Tri anunció oficialmente las bajas de Alan Franco y Alan Minda por lesiones musculares que los dejan fuera de los compromisos internacionales. Con apenas dos días para el partido, Marcelo Gallardo tendría poco margen para encontrar posibles reemplazos.

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Ecuador podría convocar a jugadores del torneo local. En ese sentido, Jhegson Méndez, Piero Guzmán y Emiliano Clavijo aparecen como alternativas para ocupar el lugar de Alan Franco en el mediocampo.

Para reemplazar a Alan Minda, los nombres que podrían entrar en consideración son Jefferson Wila, de Barcelona SC; Bruno Caicedo, del Vancouver Whitecaps; y Emerson Pata, de Universidad Católica.

Otros futbolistas que sonaron como alternativas y que ya tuvieron presencia en anteriores convocatorias de Ecuador son Jhojan Julio y Jhon Mercado. Sin embargo, por el escaso margen de tiempo, ambos tendrían dificultades para viajar y sumarse a la concentración.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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En resumen

  • Bajas de peso confirmadas por la FEF: La Selección de Ecuador sufrió dos ausencias sensibles de última hora para los amistosos de la fecha FIFA ante Bolivia y Costa Rica; tanto Alan Franco como Alan Minda quedaron oficialmente desafectados de la concentración tricolor debido a sendas lesiones musculares.
  • Margen mínimo para Marcelo Gallardo: Con apenas dos días de anticipación antes de saltar a la cancha en Quito y Guayaquil, el cuerpo técnico del ‘Muñeco’ se vio forzado a buscar recambios de emergencia, priorizando futbolistas del medio local y de fácil logística de traslado para sumarse a los trabajos en la Casa de la Selección.
  • La baraja de posibles convocados: Para suplir el hueco en el mediocampo dejado por Franco, aparecen en la mira Jhegson Méndez, Piero Guzmán y Emiliano Clavijo; mientras que para relevar el desequilibrio ofensivo de Minda, suenan nombres como Jefferson Wila (Barcelona SC), Emerson Pata (Universidad Católica) y Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps), quedando prácticamente descartados Jhojan Julio y Jhon Mercado por temas de itinerario internacional.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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