Ecuador regaló el empate ante Marruecos y Beccacece se olvidó de estos jugadores

La Selección de Ecuador no pudo conseguir la victoria, pese a que fue mucho mejor que Marruecos. El equipo nacional terminó empatando por un error defensivo sobre el final y Beccacece se olvidó de poner a jugadores que se esperaban puedan tener una oportunidad.

Sebastián Beccacece hizo 6 cambios en la Selección de Ecuador y se acabó olvidando de jugadores como Jordy Caicedo, Anthony Valencia, Bryan Ramírez o Elías Legendre (que no fue ni al banco), que supuestamente en estos partidos podrían jugar.

El entrenador sobre el minuto 92′ le dio minutos a Jeremy Arévalo, que prácticamente ni tocó la pelota. En ese cambio también probó a Jordy Alcívar, que pudo ser un cambio que podía entrar antes en medio del contexto del resultado.

A la Selección de Ecuador le queda un partido en el que estos jugadores podrían debutar y sumar minutos, es ante Países Bajos. Sin embargo, se sigue viendo complicado para que estos jugadores tengan minutos, sobre todo por lo que viene mostrando Beccacece.

Beccacece no hizo jugar a varios futbolistas ante Marruecos. (Foto: GettyImages)

Durante la semana se especuló con varios posibles debuts en la Selección de Ecuador, sin embargo, Beccacece no tomó este camino. El DT también reveló que hacía una lista de 34 jugadores para estos encuentros porque quería ver a varios futbolistas.

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¿Cuándo jugará Ecuador contra Páises Bajos?

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El partido entre Ecuador contra Países Bajos en el siguiente encuentro de la fecha FIFA se jugará el martes, 31 de marzo de 2026. La Selección de Ecuador necesita una nueva victoria para llegar con la mejor sensación al Mundial de 2026 a jugarse en el mes de junio.

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En síntesis:

Sebastián Beccacece realizó 6 cambios en el empate de Ecuador ante la selección de Marruecos.

realizó en el empate de Ecuador ante la selección de Marruecos. Los jugadores Jordy Caicedo, Anthony Valencia y Bryan Ramírez no sumaron minutos en el encuentro.

en el encuentro. La Selección de Ecuador enfrentará a Países Bajos el próximo martes 31 de marzo de 2026.

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