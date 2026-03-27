Este viernes 27 de marzo de 2026, la Selección de Ecuador empató contra Marruecos en un amistoso internacional. El equipo tricolor comenzó ganando y dejó grandes sensaciones durante los 90 minutos, pero un error le acabó costando el empate.

Pese a que hay amargura por no poder celebrar la victoria y romper una mala racha en España, la FIFA le acabó dando la mejor noticia de todas a la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ recupera su lugar en el ranking FIFA, que había perdido hace pocas horas.

La FIFA ahora actualiza su ranking en tiempo real y este empate es positivo para Ecuador, puesto que, suma 1.50 puntos y esto le permite volver al lugar 23, superando a Turquía que lo desplazó por pocas horas, luego de su victoria ante Rumania.

No obstante, para la Selección de Ecuador también fue una oportunidad perdida, puesto que, se quedó a puertas de sumar más de 4 puntos en el ranking FIFA y afianzarse en el lugar 23. Ahora, ‘La Tri’ tendrá que esperar a su partido contra Países Bajos.

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Para Ecuador el ranking FIFA sigue siendo importante, puesto que, en caso de conseguir hacer un buen Mundial, la Selección de Ecuador puede escalar hasta entrar al top 15 o top 10, pero debe quedar cerca a través de estos encuentros amistosos.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

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La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Países Bajos el próximo martes, 31 de marzo de 2026. En este encuentro, el equipo de Beccacece hará sus últimas pruebas y luego volverá a competir ya en junio en el Mundial de 2026 buscando hacer historia.

El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el grupo de Ecuador en el Mundial 2026:

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Así quedó el ranking FIFA, tras el empate de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

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En síntesis: