Ecuador Sub-17 vs Uruguay Sub-17 HOY: ¿Qué canal pasa el partido del Sudamericano?

Este martes 7 de abril de 2026 se enfrentarán por la fecha 3 del Sudamericano Sub-17, la Selección de Ecuador contra la Selección de Uruguay. ‘La Tri’ llega como líder a este torneo y con grandes chances de empezar a sentenciar su pase al Mundial.
¿Qué canal pasa el partido del Sudamericano Sub-17?
El partido entre Ecuador vs Uruguay por el Sudamericano Sub-17 se verá por el siguiente canal:
- DSports (Ecuador)
- DSports y AUFTV (Uruguay)
Para la Selección de Ecuador este partido representa la chance de ya empezar a sentenciar la posibilidad de entrar al Mundial de la categoría a finales de año a jugarse en Qatar. En la temporada 2025, el equipo nacional no pudo clasificar cuando se daban 6 cupos.
Por otro lado, la Selección de Uruguay llega a este partido con 2 empates y buscando su primera victoria para pasarlo a Ecuador en la tabla. Ahora, la ‘Celeste’ es segunda con dos puntos en la tabla de posiciones.
Un Porsche bloqueado y una deuda de más de 1 millón de reales: Por esto se fue Robert Arboleda de Brasil
La tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub-17
Grupo A:
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Ecuador
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Chile
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Colombia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|Paraguay
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
Encuesta¿Qué equipo ganará?
¿Qué equipo ganará?
YA VOTARON 0 PERSONAS