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Ecuador Sub-17 vs Uruguay Sub-17 HOY: ¿Qué canal pasa el partido del Sudamericano?

La Selección de Ecuador Sub-17 tiene una prueba clave en el Sudamericano ante la Selección de Uruguay.

Los canales para ver Ecuador vs Uruguay en el Sudamericano Sub-17
© @LaTri/ @Uruguay/ Edit BVLos canales para ver Ecuador vs Uruguay en el Sudamericano Sub-17

Este martes 7 de abril de 2026 se enfrentarán por la fecha 3 del Sudamericano Sub-17, la Selección de Ecuador contra la Selección de Uruguay. ‘La Tri’ llega como líder a este torneo y con grandes chances de empezar a sentenciar su pase al Mundial.

¿Qué canal pasa el partido del Sudamericano Sub-17?

El partido entre Ecuador vs Uruguay por el Sudamericano Sub-17 se verá por el siguiente canal:

  • DSports (Ecuador)
  • DSports y AUFTV (Uruguay)

Para la Selección de Ecuador este partido representa la chance de ya empezar a sentenciar la posibilidad de entrar al Mundial de la categoría a finales de año a jugarse en Qatar. En la temporada 2025, el equipo nacional no pudo clasificar cuando se daban 6 cupos.

Por otro lado, la Selección de Uruguay llega a este partido con 2 empates y buscando su primera victoria para pasarlo a Ecuador en la tabla. Ahora, la ‘Celeste’ es segunda con dos puntos en la tabla de posiciones.

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La tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub-17

Grupo A:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Ecuador21102114
Uruguay20202202
Chile10101101
Colombia10100001
Paraguay201123-11

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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