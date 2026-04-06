Un Porsche bloqueado y una deuda de más de 1 millón de reales: Por esto se fue Robert Arboleda de Brasil

Por fin se saben los motivos por los que Robert Arboleda tuvo que “desaparecer” de la manera sorpresiva en que lo hizo. El ecuatoriano venía con una importante deuda millonaria en Brasil con una abogada, que lo llevó a tener bloqueado su carro y cuentas bancarias.

ESPN Brasil adelanta un escándalo con Robert Arboleda. El jugador ecuatoriano tendría una deuda de más de 1 millón de reales con la abogada Karoline Brandão, quien lo representó en varios casos. El futbolista había llegado a un acuerdo para que el club pague esta cifra mediante un acuerdo.

Mientras no se pagaba o había acuerdo entre partes, Arboleda llegó a tener su carro bloqueado y también inhabilitadas sus cuentas bancarías. Tras firmarse un acuerdo, el futbolista pidió que desbloqueen su dinero y pocas horas después “desapareció” de Brasil.

Según lo que adelanta, ESPN Brasil, Karoline Brandão quiso “embargar” los sueldos de Arboleda para poder cobrar su dinero. Aunque la deuda asciende a 1 millón de reales (más de 100 mil dólares), la abogada había aceptado recibir una cifra cercana a los 795 mil reales.

Robert Arboleda se fue por tremendo escándalo en Brasil. (Foto: GettyImages)

Desde el entorno del jugador no se han dado detalles de esta salida y es más informan que el jugador ecuatoriano cambió de número de teléfono y no le contesta al club. Sao Paulo le dio al jugador 24 horas para reportarse y resolver su caso.

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Arboleda se molestó con Sao Paulo

En medio de todo este grave escándalo, se confirmó que Robert Arboleda también se molestó con Sao Paulo, porque el club brasileño no lo habría querido vender o negociar. Clubes como Vasco e Internacional estaban muy interesados en su fichaje.

El sueldo de Arboleda en Brasil

Con su última renovación, Robert Arboleda estaba ganando un salario cercano a los 60 mil dólares por mes. Era uno de los mejores pagados del club y es por eso que aún hay dudas de que en Ecuador lo puedan fichar cuando su valor es muy elevado.

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En síntesis:

Robert Arboleda debe más de 1 millón de reales a su abogada Karoline Brandão.

debe más de a su abogada Karoline Brandão. La justicia bloqueó el carro y cuentas bancarias del jugador por deudas legales.

del jugador por deudas legales. Sao Paulo dio 24 horas al futbolista ecuatoriano para reportarse tras su desaparición.