Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Ecuador vs Canadá amistoso internacional: ¿Qué canal pasa el partido?

Estos son los canales para ver el partido de Ecuador vs Canadá por una nueva fecha FIFA.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El canal para ver Ecuador vs Canadá
© GettyImages/ Edit BVEl canal para ver Ecuador vs Canadá

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se enfrentan por un nuevo amistoso internacional, la Selección de Ecuador contra la Selección de Canadá. Este es uno de los últimos encuentros previo al cierre del ranking de la FIFA para el sorteo del Mundial.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá se podrá ver por las siguientes señales:

  • El Canal del Fútbol
  • Zapping Sports (Plan Premium)

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este jueves, 13 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en Toronto, en donde se espera un clima muy frío y hay amenaza de nieve.

Se espera que el partido en Toronto presente a dos selecciones de juego muy similar y de parecidas ambiciones. Ambos equipos quieren llegar con el mejor resultado posible, pensando en el sorteo del Mundial y también en la confianza del equipo.

¿Enner Valencia o Jeremy Arévalo? La decisión de Sebastián Beccacece para el once de Ecuador vs Canadá

ver también

¿Enner Valencia o Jeremy Arévalo? La decisión de Sebastián Beccacece para el once de Ecuador vs Canadá

¿Ecuador vs Canadá puede ir por señal abierta?

Los últimos partidos de Ecuador por las Eliminatorias se vieron en señal abierta (vs Brasil y vs Perú). De ahí que, no se descarta que ahora el Gobierno de Ecuador pueda decir poner el partido en señal abierta y gratis. Sin embargo, no hay nada oficial ni ningún comunicado al respecto.

La alineación de Ecuador para enfrentar a Canadá

Este sería el once de Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez (John Yeboah) y Enner Valencia.

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Se define el primer finalista de la Copa América
Copa América USA 2024

Se define el primer finalista de la Copa América

Rival de Argentina: el crack que puede llegar con Mbappé al Real Madrid
Copa América USA 2024

Rival de Argentina: el crack que puede llegar con Mbappé al Real Madrid

Copa América: quién juega hoy, miércoles 10 de julio
Copa América USA 2024

Copa América: quién juega hoy, miércoles 10 de julio

‘Alexander’ Bolaños cumplió su sanción y ya tiene nuevo equipo en Ecuador
Fútbol de Ecuador

‘Alexander’ Bolaños cumplió su sanción y ya tiene nuevo equipo en Ecuador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo