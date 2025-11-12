Este jueves 13 de noviembre de 2025 se enfrentan por un nuevo amistoso internacional, la Selección de Ecuador contra la Selección de Canadá. Este es uno de los últimos encuentros previo al cierre del ranking de la FIFA para el sorteo del Mundial.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá se podrá ver por las siguientes señales:

El Canal del Fútbol

Zapping Sports (Plan Premium)

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este jueves, 13 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en Toronto, en donde se espera un clima muy frío y hay amenaza de nieve.

Se espera que el partido en Toronto presente a dos selecciones de juego muy similar y de parecidas ambiciones. Ambos equipos quieren llegar con el mejor resultado posible, pensando en el sorteo del Mundial y también en la confianza del equipo.

ver también ¿Enner Valencia o Jeremy Arévalo? La decisión de Sebastián Beccacece para el once de Ecuador vs Canadá

¿Ecuador vs Canadá puede ir por señal abierta?

Los últimos partidos de Ecuador por las Eliminatorias se vieron en señal abierta (vs Brasil y vs Perú). De ahí que, no se descarta que ahora el Gobierno de Ecuador pueda decir poner el partido en señal abierta y gratis. Sin embargo, no hay nada oficial ni ningún comunicado al respecto.

La alineación de Ecuador para enfrentar a Canadá

Este sería el once de Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez (John Yeboah) y Enner Valencia.

Publicidad