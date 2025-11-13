Es tendencia:
VIDEO | La terrible patada contra Alan Franco que le costó la roja a Ali Ahmed de Canadá

Alan Franco se llevó una terrible patada a los 6 minutos que le costó la roja a su rival.

Por Jose Cedeño Mendoza

La terrible falta que recibió Alan Franco
© @ElCanalDFutbol/ Edit BVLa terrible falta que recibió Alan Franco

El partido de Ecuador contra Canadá por la nueva fecha FIFA comenzó con un increíble nivel de intensidad, que a los 6 minutos Ali Ahmed de Canadá se fue expulsado por una terrible falta contra Alan Franco. El jugador canadiense se arrepintió de inmediato.

¿Cómo fue la terrible falta contra Alan Franco?

En una pelota dividida, Alan Franco fue a buscar el esférico en el aire, pero Ali Ahmed elevó demasiado la pierna. Eso causó que el jugador ecuatoriano caiga y se agarre el cuello, aunque el golpe fue en otra zona del cuerpo, más a la altura de la cintura.

Los jugadores ecuatoriano se fueron a reclamar de inmediato por esta acción, pero desde Canadá había molestia, porque no consideraron que fue una entrada de roja. Incluso el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, pidió al central que se revise la jugada en el VAR, pero este no hizo caso. La Selección de Ecuador se quedó con uno más.

Luego el entrenador, Jesse Marsch, dejó un gesto lamentable en la cancha, cuando decidió no darle la pelota a jugadores como Moisés Caicedo y Piero Hincapié que se la fueron a pedir para un lateral. El partido terminó con un gran nivel de intensidad.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá se podrá ver por las siguientes señales:

  • El Canal del Fútbol
  • Zapping Sports (Plan Premium)
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
