VIDEO | La terrible patada contra Alan Franco que le costó la roja a Ali Ahmed de Canadá

El partido de Ecuador contra Canadá por la nueva fecha FIFA comenzó con un increíble nivel de intensidad, que a los 6 minutos Ali Ahmed de Canadá se fue expulsado por una terrible falta contra Alan Franco. El jugador canadiense se arrepintió de inmediato.

¿Cómo fue la terrible falta contra Alan Franco?

En una pelota dividida, Alan Franco fue a buscar el esférico en el aire, pero Ali Ahmed elevó demasiado la pierna. Eso causó que el jugador ecuatoriano caiga y se agarre el cuello, aunque el golpe fue en otra zona del cuerpo, más a la altura de la cintura.

Tweet placeholder

Los jugadores ecuatoriano se fueron a reclamar de inmediato por esta acción, pero desde Canadá había molestia, porque no consideraron que fue una entrada de roja. Incluso el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, pidió al central que se revise la jugada en el VAR, pero este no hizo caso. La Selección de Ecuador se quedó con uno más.

Luego el entrenador, Jesse Marsch, dejó un gesto lamentable en la cancha, cuando decidió no darle la pelota a jugadores como Moisés Caicedo y Piero Hincapié que se la fueron a pedir para un lateral. El partido terminó con un gran nivel de intensidad.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Canadá?

ver también Mientras Ecuador está 23, esta es la posición de Canadá en el ranking FIFA

El partido entre Ecuador y Canadá se podrá ver por las siguientes señales:

El Canal del Fútbol

Zapping Sports (Plan Premium)

Publicidad