¿Enner Valencia o Jeremy Arévalo? La decisión de Sebastián Beccacece para el once de Ecuador vs Canadá

La Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre de 2025 en un nuevo encuentro amistoso. Para este partido, Beccacece ya dispone de otros jugadores que no tuvo en la doble fecha anterior y esto armaría un once muy poderoso para el partido.

Una de las grandes dudas era quién sería el delantero titular, tras la convocatoria de Jeremy Arévalo, que vive un gran momento. No obstante, Beccacece elige a su referente histórico Enner Valencia, que será el delantero titular para jugar contra los anfitriones del Mundial.

La alineación de Ecuador para enfrentar a Canadá

Este sería el once de Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez (John Yeboah) y Enner Valencia. Arévalo sería una opción para jugar en el segundo tiempo.

Jeremy Arévalo es la gran estrella que la hinchada ecuatoriana quiere ver. El joven goleador viene siendo una estrella en el ascenso de España y eso hace que se lo pida como titular en estos amistosos. Beccacece tiene la última palabra para saber si lo hace jugar o no.

Enner Valencia es el capitán de la Selección de Ecuador. (Foto: @LaTri)

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este jueves, 13 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en Toronto, en donde se espera un clima muy frío y hay amenaza de nieve.

¿Qué canal pasará el Ecuador vs Canadá?

El partido de Ecuador contra la Selección de Canadá en el país, se podrá ver por El Canal del Fútbol y también Zapping Sports en su plan plus y Premium. Son las dos opciones, hasta el momento, para ver el partido.

