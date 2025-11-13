Mientras Ecuador está 23, esta es la posición de Canadá en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador llega a su partido contra Canadá con el ranking FIFA bajo el brazo. ‘La Tri’ se ubica en el puesto 23 de los mejores del mundo, mientras que su rival aparece un poco más abajo. De ahí que, el equipo de Beccacece no puede perder ni empatar para no sufrir una catastrofe.

Ecuador llega justo en el bombo 2 del ranking al estar en el puesto 23. El equipo nacional tiene 1589 puntos, producto de su rendimiento en los últimos encuentros de Eliminatorias y también de lo que viene haciendo en los amistosos.

Mientras la Selección de Ecuador se ubica en el puesto 23, Canadá es la número 28 del ranking FIFA. El equipo canadiense llegó a este lugar por sus malos resultados en los últimos amistosos, ya que eso lo llevó a perder 2 lugares después de perder con Australia y empatar con Colombia.

Al ser número 28 Canadá, Ecuador se ve obligado a sumar una victoria, ya que un empate o derrota contra un rival de menor posición en el ranking FIFA, te termina quitando puntos.

Así está el Ranking FIFA antes del partido. (Captura de pantalla)

¿Por qué Canadá será cabeza de serie en el Mundial?

Aunque Canadá está lejos de ubicarse en el top 10 del ranking FIFA (para ser cabeza de serie), el equipo norteamericano disfruta de este privilegio porque es anfitrión del mundial y es por eso que ya entra como cabeza de serie a la próxima copa del mundo.

¿A qué hora es el partido entre Ecuador y Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá por un nuevo amistoso en la fecha FIFA, se jugará desde las 19H30 de este jueves, 13 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en Toronto, en donde se espera un clima muy frío y hay amenaza de nieve.

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Canadá?

