¿Vuelve a Liga de Quito? El escándalo de Estudiantes de la Plata con Ezequiel Piovi

Este jueves 6 de febrero de 2025 se reveló que Ezequiel Piovi está siendo víctima de un importante escándalo en Estudiantes de la Plata, a donde fue vendido por Liga de Quito. El volante no ha sido inscrito en el club y es por eso que ni concentra para los partidos.

El motivo para que Piovi no pueda jugar con Estudiantes de la Plata y se alargue su debut es que no aparece el dinero que el empresario Foster Gillett iba a poner para que Estudiantes pague por el jugador. Entonces, ahora Liga no ha enviado el transfer.

Al no tener este documento, Estudiantes de la Plata no puede habilitar a Piovi a jugar en Argentina. El jugador no viajó y actualmente está a la espera de que se resuelva esta situación. La posibilidad de volver a Liga es latente, sin embargo, poco probable.

El “Pincharrata” no es el único preocupado por esta situación, puesto que, también hay otros clubes en Argentina como Vélez o River Plate que están esperando el dinero del mismo empresario para llevar a cabo ciertas negociaciones que ya estaban avanzadas.

Ezequiel Piovi jugó en Liga de Quito desde 2020. (Foto: GettyImages)

Desde Liga de Quito están atentos a que llegue el dinero que deben recibir por Ezequiel Piovi para enviar el transfer. Caso contrario, el volante seguirá sin jugar y con una realidad incierta en Estudiantes. En LDU ya incluso ficharon a su reemplazo como es Carlos Gruezo.

Los números de Ezequiel Piovi con Liga de Quito en 2024

En la temporada 2024 con Liga de Quito, Ezequiel Piovi jugó un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 2 asistencias. Al final terminó siendo clave para que LDU se corone campeón de la LigaPro, por segundo año consecutivo.