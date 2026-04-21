¡Última hora! Emelec confirma la salida de Miller Bolaños con un duro comunicado

Este martes 21 de abril de 2026 se confirmó que Miller Bolaños no es más jugador de Emelec. En medio de todos los rumores y con un contrato en vigencia, el club anunció que el futbolista dejó el plantel para la temporada 2026. La separación sería de mutuo acuerdo entre las dos partes.

“Esta decisión ha sido adoptada en estricta observancia de los valores y reglamentos deportivos e institucionales que rigen al club. Se deja constancia de que la terminación de este contrato por mutuo acuerdo no representa para el club obligación económica adicional alguna ni dará lugar a futuras reclamaciones“, dice el comunicado del club.

Sin embargo, ya en otras ocasiones Emelec comunicó roturas de contrato de mutuo acuerdo y al final el club terminó con demandas en la FIFA y con problemas económicos. El mismo Miller Bolaños lo había demandado en el 2023 por un “despido intempestivo”.

“El Club Sport Emelec agradece a Miller Bolaños por su desempeño durante su permanencia en la institución y le desea éxitos en su carrera deportiva y en sus proyectos personales”, se agrega en el comunicado en el cual se “despide” a una de las leyendas del club.

El comunicado de Emelec. (Foto: @CSEmelec)

“El club ratifica su compromiso con los valores, la disciplina y el respeto que han marcado su trayectoria institucional y continuará trabajando con responsabilidad por el bienestar y los objetivos deportivos de la institución”, dejando claro la postura del equipo ante estos hechos.

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Miller Bolaños tenía contrato hasta 2027

Miller Bolaños tenía contrato con Emelec hasta 2027. El jugador ecuatoriano venía rindiendo en los primeros partidos y siendo la cara del proyecto, una nueva indisciplina y otro problema con la directiva serían los motivos que lo llevan a salir del club.

El club que le abriría las puertas a Miller Bolaños

En medio de todos los rumores, un equipo de la LigaPro como es Guayaquil City, siempre ha estado pendiente de Miller Bolaños. Por ello, el equipo le podría volver a abrir las puertas al jugador.

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En síntesis:

Miller Bolaños finalizó su contrato con Emelec este martes 21 de abril de 2026 .

finalizó su contrato con este martes . La salida del jugador se produjo por mutuo acuerdo sin obligaciones económicas adicionales.

sin obligaciones económicas adicionales. El futbolista ecuatoriano tenía un vínculo contractual vigente con la institución hasta 2027.