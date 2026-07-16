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Selección de Ecuador

Fueron campeones con Barcelona SC y ahora son opciones para dirigir a la Selección de Ecuador

Los nuevos candidatos para drigir a la Selección de Ecuador tienen pasado en LigaPro y fueron campeones con Barcelona SC.

Fueron campeones con Barcelona SC y ahora son opciones para dirigir a la Selección de Ecuador
Fueron campeones con Barcelona SC y ahora son opciones para dirigir a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene no menos de seis candidatos para reemplazar a Sebastián Beccacece, y ahora dan a conocer dos más. Con algo de sorpresa, trascendió que dos campeones con Barcelona SC son alternativas.

Según el periodista Stalin Cobeña, Rubén Darío Insúa y Gustavo Costas también tienen sus carpetas en análisis por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para las Eliminatorias 2030.

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La idea de la FEF es tener al entrenador cerrado ya para la fecha FIFA de septiembre y noviembre, amistosos claves para llegar de la mejor manera a la siguiente Eliminatoria.

La eliminación del Mundial en medio de las críticas descartó la voluntad de la FEF de renovar a Sebastián Beccace. No es la primera vez que ex campeones de LigaPro entran en planes.

Gustavo Costas fue campeón con Barcelona 2012, así mismo suma títulos en Perú, Bolivia y su natal Argentina, dónde ganó la Copa Sudamericana con Racing. Insúa se encuentra en Barracas Central de su país.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Gustavo Costas – Racing. Foto: Getty

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Gustavo Dávila
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