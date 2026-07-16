Fueron campeones con Barcelona SC y ahora son opciones para dirigir a la Selección de Ecuador

Los nuevos candidatos para drigir a la Selección de Ecuador tienen pasado en LigaPro y fueron campeones con Barcelona SC.

La Selección de Ecuador tiene no menos de seis candidatos para reemplazar a Sebastián Beccacece, y ahora dan a conocer dos más. Con algo de sorpresa, trascendió que dos campeones con Barcelona SC son alternativas.

Según el periodista Stalin Cobeña, Rubén Darío Insúa y Gustavo Costas también tienen sus carpetas en análisis por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para las Eliminatorias 2030.

La idea de la FEF es tener al entrenador cerrado ya para la fecha FIFA de septiembre y noviembre, amistosos claves para llegar de la mejor manera a la siguiente Eliminatoria.

La eliminación del Mundial en medio de las críticas descartó la voluntad de la FEF de renovar a Sebastián Beccace. No es la primera vez que ex campeones de LigaPro entran en planes.

Gustavo Costas fue campeón con Barcelona 2012, así mismo suma títulos en Perú, Bolivia y su natal Argentina, dónde ganó la Copa Sudamericana con Racing. Insúa se encuentra en Barracas Central de su país.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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