Revelan un detalle de las negociaciones de Juan Román Riquelme y Enner Valencia, sobre los bonos por anotar goles.

Enner Valencia sigue a la espera de su debut con Boca Juniors, mientras tanto siguen revelando detalles de su llegada al club argentino. En los contratos, se suelen negociar cláusulas de goles, a lo que Juan Riquelme le habría dado contundente respuesta.

Según cuenta el periodista Joaquín Saavedra en Radio Diblu, en las negociaciones cuándo se discutió el tema de bonos por cantidad de goles, Riquelme le habría dicho: “Bono por goles acá no, porque esa es tu responsabilidad. Yo me manejé así toda mi vida. Si yo doy asistencias, ese es mi deber; yo tengo que cumplir en el campo de juego’”

La cláusula de goles es algo normal en contratos de varios delanteros a nivel Mundial, así como otras cláusulas por logro de títulos y premios individuales y Enner Valencia usualmente tiene estipulado en sus contratos estas cláusulas.

El DT de Boca explicó que Enner Valencia no fue tomado en cuenta ya que “sigue con su proceso de adaptación”. El delantero viene de 15 días de vacaciones y no está a punto en lo físico y se espera que el Vasco Arruabarrena lo tenga en la vuelta contra Recoleta o bien fijo contra Racing.

El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia firmó en Boca Juniors un contrato hasta la temporada 2027. Puesto que, el club argentino lo firmó por 18 meses y el delantero ecuatoriano llegará al equipo argentino por todo este tiempo; aunque no es seguro que el acuerdo se cumpla.

Enner Valencia recién llegó a Boca Juniors por 18 meses.

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En resumen