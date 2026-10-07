La LigaPro sorprende a todos y le da una “ayuda” a Barcelona SC que calma a sus hinchas

La LigaPro sorprende a todos y le da una "ayuda" clave a Barcelona SC para su calma.

Independiente del Valle será el campeón de la LigaPro 2026, y solo es cuestión de tiempo para que eso se concrete. Sin embargo, en las últimas horas viene sonando con fuerza la posibilidad de que cuando enfrente a Barcelona SC en Guayaquil se dé su coronación.

Ahora mismo, con un partido menos, Independiente del Valle tiene 20 puntos arriba del segundo con 27 por disputar. Por lo cual, los ‘Rayados’ serán campeones incluso antes de terminar la primera vuelta de partidos, en caso de que se den otros resultados. Y en Barcelona SC había tensión de que IDV dé la vuelta en su estadio.

Por lo cual, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, comentó que no importa en qué estadio IDV ya obtenga el campeonato de forma matemática la celebración de su conquista siempre será en su estadio. No habrá coronación en estadios visitantes.

“Por eso, y para mantener un orden principalmente con auspiciantes, hinchas, dirigentes y toda la organización que requiere una premiación, hemos coordinado que, de corresponder, sea premiado cuando juegue en su estadio Banco Guayaquil”, comentó el presidente de la LigaPro.

IDV será coronado en su estadio. (Foto: Captura de pantalla)

A día de hoy es casi imposible saber contra quien y en qué estadio IDV podrá ser el campeón de la LigaPro. De momento, el club tiene planificados sus siguientes partidos contra Aucas, Macará y Universidad Católica. El partido contra BSC en el Monumental quedó suspendido por la fecha FIFA y era el que ponía la posible coronación de Independiente sobre la mesa .

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La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro

Tal es la diferencia de puntos y de nivel de Independiente del Valle, que ahora mismo los clubes están peleando por ser segundos y conseguir el cupo directo a Copa Libertadores. Así está la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano:

En síntesis:

Independiente del Valle lidera la LigaPro con 20 puntos de ventaja sobre el segundo.

lidera la LigaPro con 20 puntos de ventaja sobre el segundo. Miguel Ángel Loor confirmó que la premiación se realizará en el estadio Banco Guayaquil.

confirmó que la premiación se realizará en el estadio Banco Guayaquil. Independiente del Valle jugará sus siguientes encuentros frente a Aucas, Macará y Universidad Católica.