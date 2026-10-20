El equipo que ya hizo una oferta para quedarse con Alexander Domínguez en la siguiente temporada

'Dida' termina contrato con el equipo de su vida, Liga de Quito, y ahora se revela que hay una oferta para el portero ecuatoriano.

Alexander Domínguez termina contrato con Liga de Quito a finales de este 2026 y ahora mismo todo es incertidumbre con su futuro. El portero ecuatoriano se quiere mantener en activo y ya revelaron que equipos de LigaPro lo buscan. Ahora hay una oferta para el portero.

Liga de Quito no quiere que su histórico portero se marche y ya le habría hecho una oferta para renovar el contrato. Según reveló Sebastián Aconda, la intención de ambas partes es prolongar el contrato por más tiempo, pero todavía hay aspectos que los alejan.

Las negociaciones estarían encaminadas por la buena relación que hay entre el arquero y el club, solo restaría que ambas partes lleguen a un acuerdo en lo económico. Hay que recordar que Domínguez ya no es titular en Liga de Quito y ahora ese puesto lo ocupa Gonzalo Valle.

‘Dida’ también tendría sobre la mesa la chance de mudarse a jugar con Aucas o Universidad Católica. No obstante, el portero ecuatoriano le daría preferencia a la oferta de LDU, siempre y cuando esta cumpla con sus expectativas y sus exigencias.

Alexander Domínguez ya no es titular en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Ahora Domínguez adoptó en Liga de Quito el rol de “mentor” y es así como el club lo deja ver y el jugador también. El portero se ha encargado de guiar a los juveniles y también servir como “maestro” para un Gonzalo Valle que en este arco se convirtió en uno de los mejores arqueros de Ecuador.

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Las estadísticas de Alexander Domínguez en esta temporada

En esta temporada apenas ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Fue cuando Gonzalo Valle no pudo estar por una lesión. En esos partidos, el arquero recibió 4 goles, pero también pudo dejar su arco en 0 en 4 ocasiones.

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