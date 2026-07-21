Enner Valencia terminó el Mundial 2026 sin poder anotar un solo gol, no obstante, un nuevo equipo se fijó en él. Uno muy grande.

Enner Valencia tuvo un Mundial 2026 para el olvido, puesto que, no pudo anotar ni un solo gol y se marchó como uno de los más criticados de Ecuador. No obstante, el delantero ecuatoriano ahora está libre en el mercado y ofertas no le faltarían.

Ahora un gran equipo como el América de México se metió en la pelea para quedarse con Enner Valencia. El delantero ecuatoriano gusta a Guillermo Almada y de acuerdo a Marca este fichaje está tomando más fuerza cada momento.

Enner no tiene todavía nuevo equipo, pero sobre la mesa para el delantero ecuatoriano hay ofertas de la MLS, Arabia Saudita y México. También se especula con un regreso a Ecuador, pero ahora mismo esto se ve casi imposible para el jugador.

Uno de los equipos más interesados en el jugador ecuatoriano en el país es Emelec. Incluso Nasuti confesó que las puertas del club “están abiertas”. No obstante, su realidad y la del club ecuatoriano están muy distantes y financieramente aún es una operación inviable.

Enner Valencia tuvo un mal Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El América ahora tiene como DT a Guillermo Almada y el entrenador uruguayo ya demostró una gran confianza en jugadores ecuatorianos, es más suele ser un candidato a llegar a ‘La Tri’ cuando no hay DT. No obstante, aún no habría negociaciones en firme por Superman.

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Los números de Enner Valencia en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, con la Selección de Ecuador, Enner Valencia jugó un total de 4 partidos en todo el torneo. Aunque sumó más de 300 minutos en cancha, el goleador no marcó ni un solo gol y se falló varias ocasiones clave en los primeros partidos ante Curazao y Costa de Marfil.

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