Urgente: El regreso que tendría la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo como DT

El histórico jugador que regresaría a la Selección de Ecuador con Marcelo Gallardo como nuevo DT.

Marcelo Gallardo es el nuevo DT de la Selección de Ecuador y con su llegada al equipo nacional, también es muy probable que se dé un regreso. El entrenador anunciaría su lista en las próximas horas y será también su primer convocatoria con Ecuador

Con Gallardo como nuevo DT de la Selección de Ecuador, se daría también el “regreso” de Hernán Galíndez al equipo nacional. El portero argentino dejó en duda su lugar, tras el Mundial, pero estaría listo para volver a ser convocado, como él mismo ha confesado

El mismo Hernán Galíndez comentó que él iba a seguir ayudando a la Selección de Ecuador siempre que consideren oportuna su convocatoria. Además, el arquero se encuentra en gran momento. Siendo uno de los mejores porteros ecuatorianos del momento.

Otro de los grandes motivos para seguir contando justamente con Hernán Galíndez es que el arquero ecuatoriano/argentino sigue siendo una figura. En Huracán es uno de los mejores porteros de todo el campeonato y eso lo pone en consideración de cualquier llamado.

Galíndez puso en duda su continuidad en Ecuador en pleno Mundial. (Foto: GettyImages)

Así como Galíndez no se descarta más regresos en la Selección de Ecuador y es que se abre un nuevo ciclo. Hace poco trascendió que Robert Arboleda también se metió en la prelista. El futbolista no juega con “La Tri” desde 2024.

Publicidad

¿Cuándo es el debut de Marcelo Gallardo con Ecuador?

Marcelo Gallardo debutará como DT de Ecuador el próximo 24 de septiembre. Será contra Corea del Sur, cuando el entrenador sume sus primeros minutos al frente de Ecuador. Aquí en estos amistosos se verán ya las nuevas caras de Gallardo en ‘La Tri’.

Encuesta¿Galíndez debe regresar a Ecuador? ¿Galíndez debe regresar a Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: