El grande de LigaPro que podría fichar a Keny Arroyo ¿deja Cruzeiro?

Volvió al país para enfrentar a Barcelona sin embargo el volante ecuatoriano Kenny Arroyo podría ser una de las sorpresas de un grande de LigaPro. El ‘tricolor’ se ofreció a uno de los importantes equipos del país.

Luego de la victoria de Cruzeiro, Keny Arroyo sorprendió a todos y se ofreció a Barcelona SC. “Con respeto a Cruzeiro, pero Barcelona es el club de mis amores. Amo a Barcelona y espero en el futuro jugar aquí. Espero que el presi me llame, porque es mi sueño jugar en BSC“, declaró.

Así, Keny Arroyo expresó que desea volver al país, esto luego de dos años después de dejar Independiente del Valle. Claro que para eso tendrá que esperar aún varias temporadas.

Keny Arroyo tiene aún tres años más de contrato con el club brasileño, así mismo con un salario de 500 mil dólares al año, por ahora es impagable para cualquier equipo ecuatoriano.

"Con respeto a Cruzeiro, pero BARCELONA ES EL CLUB DE MIS AMORES, AMO A BARCELONA Y ESPERO EN EL FUTURO JUGAR AQUÍ, ESPERO QUE EL PRESI ME LLAME PORQUE ES MI SUEÑO JUGAR EN BSC"



CHECHE ARROYO



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Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Keny Arroyo es canterano de Independiente del Valle. Foto: Getty

En resumen